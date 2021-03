La minoranza chiede a Menna "un manifesto con la rendicontazione della tassa di soggiorno"

Francesco Menna è ormai in piena campagna elettorale e, come un narciso, tappezza la Città con costosi manifesti elettorali che lo ritraggono sorridente mentre racconta l'ennesima favola, ai cittadini Vastesi, sulle sue gesta eroiche. “Il Sindaco Menna ha intercettato 60 milioni di euro” recitano i manifesti, per poi scoprire che, il primo cittadino, si intesta successi non suoi come i 15 milioni di euro stanziati dalla Giunta Regionale Marsilio per il Porto di Vasto. Racconti, almeno per una volta, una verità ai suoi cittadini. Dica come vengono spesi gli oltre 200 mila euro annui introitati con la tassa di soggiorno. Lo faccia con gli ormai consueti manifesti che affigge in tutta la città. Ci metta la sua faccia sorridente! Lo deve ai cittadini, agli operatori e ai tanti turisti che ad ogni soggiorno versano la tassa. Si impegni, il Sindaco, in questa epoca pandemica, a garantire almeno il decoro e i servizi minimi essenziali per ottimizzare l'offerta turistica. I grandi eventi purtroppo, o per fortuna della Giunta Menna che si è risparmiata l’ennesima brutta figura dopo il fallimento del "Jova beach Party", non possono essere fatti. Si concentri, pertanto, vista la conferma della tassa di soggiorno, mentre altri comuni la dimezzano o la sospendono, almeno a migliorare l’accoglienza, il decoro e i servizi della nostra Città. 200 mila euro annui non sono molti, ma non sono nemmeno pochi per chi sa utilizzarli.