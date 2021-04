IL FORNO CREMATORIO STA DIVENTANDO "UN PROBLEMA SENTITO"

L' ultima intervista ad Antonia Schiavarelli (portavoce del Comitato per lo svolgimento del Referendum contro l' ubicazione del forno crematorio al Cimitero di San Salvo) ha raggiunto sulla nostra pagine Facebook quasi 4.000 persone. A cui si aggiungono altre migliaia, perché un altro video (un po' diverso dal nostro) è stato pubblicato anche da altri siti. In uno dei quali si sono generati decine di commenti con richiesta di dibattito. Motivo per il quale ho dato la disponibilità a moderare un Chi c' è, c' è dal titolo: FORNO CREMATORIO SI, MA DOVE?

Il dibattito dovrebbe svolgersi con le solite modalità, ma per ragioni legate al distanziamento anticovid potrebbe ospitare oltre a me solo due persone:

uno che vuole il forno al cimitero di San Salvo CONTRO uno che lo vuole in un altro posto. Per quest' ultima componente ho già la disponibilità di Antonia Schiavarelli. Si parlerà di forno, referendum, regolamenti attuativi, piano cimiteriale, ecc...

Attendo di sapere il nome della controparte. Insieme, tutte e tre decideremo ora e giorno