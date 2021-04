Conclusi i lavori per il Progetto Erasmus+ Citizens of Europe alle Medie Paolucci”

Il progetto Erasmus Citizens iniziato nell’a.s 2018/19 e concluso il 31 marzo 2021, dopo l’ultima mobilità in modalità video, ha visto la partecipazione delle seguenti scuole: Gymnasio-L-T Magoulas in Karditsa (Grecia); Scoala Gimnaziala Rachita Dumbrava commune (Romania); Ozel Oghuzhan Ortaokulu, Izmir(Turchia) e Istituto Comprensivo”Paolucci-Spataro” Vasto 1 (Italia).

La scuola Paolucci oltre alle varie attività svolte si è occupata della realizzazione di un Megazine in formato digitale, con al suo interno tutte le attività svolte in questi oltre due anni di lavoro da tutte le scuole coinvolte, il giornale è consultabile da alcuni giorni al seguente link https://flipbookpdf.net/.../997c920d81bc3f5939ec148fca3e9....

La finalità del progetto è stata quella di creare, attraverso contenuti e strategie concordate nei meeting, una coscienza civica negli alunni attraverso la partecipazione attiva e consapevole alla vita della propria comunità e non solo. A differenza di altri Erasmus in questo, gli studenti, non sono stati coinvolti negli spostamenti, ma hanno lavorato nelle proprie sedi, sui contenuti di volta in volta proposti dai docenti partecipanti.

La formazione di una coscienza civica passa attraverso un processo-percorso formativo che vede impegnati su più fronti: la scuola, la famiglia, le istituzioni politiche. Grande importanza ha avuto questo progetto perché l’obiettivo primario è stato quello di cominciare, attraverso contenuti e strategie comuni, a lavorare sulla formazione del cittadino europeo che sia: attivo e consapevole, in grado di confrontarsi, adottare strategie comuni, riconoscersi in un unico organismo politico-economico-sociale pur mantenendo e conservando le proprie origini culturali. I meeting sono stati momenti di confronto e verifica tra i docenti che per primi si sono confrontati e messi in discussione riguardo le varie modalità da adottare per rendere più fruibili e interessanti i vari contenuti agli alunni. A conclusione del progetto, i punti di forza registrati sono stati di gran lunga superiori a quelli di criticità. Il percorso formativo che porterà allo sviluppo di una coscienza civica europea consapevole e attiva è ancora lungo, ma questo progetto ha dimostrato che ciò è possibile e che il ruolo della scuola è fondamentale in questo processo.