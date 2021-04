PROSEGUE L’ITER PER LA BONIFICA DELLA EX DISCARICA VALLONE MALTEMPO E PER LO SPOSTAMENTO DEL CANILE

Si è svolta oggi la Conferenza di Servizi relativa al documento di indirizzo alla progettazione della bonifica della ex discarica di Vallone Maltempo che vedrà tra le altre cose lo spostamento del canile comunale, opera funzionale alla bonifica stessa.

All’incontro erano presenti il sindaco Francesco Menna, l’assessore alle Politiche Ambientali e del Territorio Paola Cianci, il dirigente Avv. Stefano Monteferrante e l’Ing. Francesca Gizzarelli del Comune di Vasto; il Maggiore Aldo Papotto Capo Divisione gestione risorse finanziarie, pianificazione spesa e controllo dell’ufficio commissariale per la bonifica delle discariche abusive; la Dott.ssa Silvia De Melis, il Dott. Domenico Orlando ed il Dott. Diego Di Marco Berardino del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo; l’Arch. Elisabetta De Cesare Responsabile Unico del Procedimento della stazione appaltante Sogesid; la Presidente dell’Associazione Amici di Zampa Dott.ssa Rosanna Florio insieme alle volontarie.

“Insieme alle rappresentanze coinvolte - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessore Paola Cianci - abbiamo approvato il documento di indirizzo alla progettazione e definito il cronoprogramma delle diverse fasi, che ci porteranno all’appalto delle opera di bonifica della ex discarica di Vallone Maltempo che comprende come opera funzionale la realizzazione del nuovo canile comunale. Nel corso della prossima estate porteremo in Consiglio Comunale l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, in modo che l’ufficio commissariale possa successivamente procedere all’affidamento dei lavori. Abbiamo investito impegno e lavoro per il conseguimento di un risultato che vedrà la nostra città chiudere definitivamente la questione delle bonifiche delle discariche, ed entrare nella disponibilità di una infrastruttura idonea ad accogliere in maniera decorosa i cani di cui si prendono cura con grande amore i volontari dell'Associazione Amici di Zampa. Ringraziamo tutte le professionalità - concludono Menna e Cianci - che fanno parte di questa importante rete di interlocuzione che produrrà risultati che andranno a soddisfare obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere nel corso del nostro mandato amministrativo”.