Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo: “Non una giornata di festa, ma momenti di riflessione”

Giovedì 2 aprile 2021 ricorre la Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU come ricorrenza per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. Non una giornata di festa, ma momenti di consapevolezza e di riflessione, per accendere riflettori su una patologia ancora sottaciuta e per permettere una crescita consapevole della comunità sul tema. Su iniziativa della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Cristina Eusebi in collaborazione con la referente di plesso Stompanato Maria e il team docenti, i bambini delle sezioni A e B della Scuola dell’Infanzia di Monteodorisio sono stati coinvolti in varie attività laboratoriali e creative, di ascolto e di dialogo per sensibilizzarli sul tema della disabilità/diversità.

"Ogni bambino è speciale. I bambini sono come aquiloni nel vento. Alcuni possono volare più di altri, ma ognuno vola nel modo migliore possibile.

Ognuno è diverso, ognuno è speciale, ognuno è bello e unico!"