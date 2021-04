DOPO 55 ANNI, VASTO DOMANI SOSPENDE LE PUBBLICAZIONI

Per salutare con deferenza ed affetto la sospensione delle pubblicazioni di un periodico che ha fatto la Storia del territorio, pubblichiamo il messaggio del collega Giogio Di Domenico, auspicando che possa trattarsi di una decisione temporanea.

Gentile Lettore, con il numero di aprile 2021 il mensile “Vasto Domani” termina le sue pubblicazioni.

Abbiamo raggiunto cinquanta cinque anni di storia, abbiamo raccontato le tradizioni, la cultura e la politica del nostro territorio. Abbiamo mantenuto vivo il legame con gli emigranti vicini e lontani. Abbiamo lottato, sofferto e impegnato ogni sforzo possibile per dare alla nostra città una pubblicazione di valore che potesse essere non solo notizia ma anche inchiesta, approfondimento, memoria.

Purtroppo, la profonda crisi dell’editoria ha colpito anche noi e finché siamo riusciti, seppur con sforzi enormi, abbiamo tirato avanti, senza alcun guadagno e mossi soltanto dalla passione giornalistica e dall’amore per la nostra città e i suoi cittadini vicini e lontani. Avrei voluto continuare e sono sicuro che in futuro tornerà qualche volenteroso che riprenderà questa importante tradizione, ma è arrivato il momento di lasciare e prima di farlo vorrei dire a tutti voi grazie, grazie a chiunque in questi anni mi ha sostenuto, aiutato, finanziato, ma soprattutto grazie ai lettori, è grazie a voi che il “Vasto Domani” ha raggiunto cinquanta cinque anni storia!

Abbraccio ciascuno di voi con sincero affetto

Giorgio Di Domenico