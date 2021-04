Per i 700 anni dalla morte di DANTE ALIGHIERI

Webinar gratuito sulle pagine Facebook: Università Tre Età Cupello, Università delle Tre Età Vasto , , Club per l'Unesco di Vasto e Container LIVE

DANTE E LE DONNE

Giovedì 8 Aprile, ore 18.30

Relatrice: Laura Oliva

Evento organizzato dall'UniTre di Cupello, l'UniTre di Vasto e il Club per l'UNESCO di Vasto per il settecentesimo anniversario della morte di Dante, in collaborazione con il Centro Europeo di Studi Rossettiani - Città del Vasto, relatrice Laura Oliva, docente presso l’I.I.S. “Enrico Mattei” di Vasto. Introduce Bianca Campli, storica dell'arte.

Secondo incontro della trilogia avviata il 25 Marzo con VISIONE E AVVENTURA NEL VIAGGIO DI DANTE, relatore Gianni Oliva e che si conclude il 15 Aprile con DANTE E LA DIVINA COMMEDIA NELL'ARTE FIGURATIVA, relatrice Bianca Campli.

"La donna gentile e onesta diventa per Dante portatrice di beatitudine fino a salvarlo dalla condizione di "servo", donandogli la vera libertà "tu m’hai di servo tratto a libertate". Il viaggio insieme alle donne che popolano l’opera dantesca è fatto di sfumature di una modernità malinconica con le parole accorate di Francesca da Rimini per arrivare alle visioni dei cieli paradisiaci con Piccarda Donati. La figura femminile permette a Dante di abbandonare la corporalità che lo avviluppa fino a "trasumanar" e, cioè, uscire dalla condizione umana per superarla, per sfiorare, attraverso la donna, quella divina". Laura Oliva

