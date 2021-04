TERMINATI A PALMOLI MOLTI LAVORI SULLE STRADE

Sono terminati da qualche giorno i lavori di messa in sicurezza di parte del territorio a seguito delle avversità atmosferiche del 2017. Lavori eseguiti con finanziamento della Regione Abruzzo, Protezione Civile Nazionale

PIANO INTERVENTI D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 IIANNUALITÀ.

Con i lavori interessati dal finanziamento di 230.000 € abbiamo sistemato parte del dissesto dal bivio fonte la casa Monnola fino alla casa cantoniera, compreso la strada comunale a valle dello stesso dissesto, fino al bivio con la provinciale 207 Palmoli dogliola,e pertinenze della stessa.

In particolare sono stati realizzati pali di contenimento, drenaggi per allontanamento delle acque di falda e meteoriche, cunette a monte e a valle per il convogliamento delle acque superficiali, sistemazione dell intera area con rifacimento asfalto, nuovi pali di pubblica illuminazione.

Con altri finanziamenti già appaltati andremo a sistemare nella quasi totalità, l' intero centro abitato di fonte la casa,rendendo lo stesso più accogliente.