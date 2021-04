Maria Napolitano racconta la storia della croce della Chiesa di San Giuseppe

Siamo noi, tutti gli uomini e le donne del nostro tempo, che siamo chiamati tutti insieme e singolarmente a costruire ciò che diventerà storia. Quanta creatività e quanta bellezza si può scorgere nell’umanità di ogni tempo! La storia spesso ci consegna delle opere che continuiamo a contemplare e/o a usare. Spesso ci piacerebbe avere anche solo un nome per conferire a quell’oggetto “un’identità” associabile a una persona: quante opere anonime o famose ci sono nel mondo con autori sconosciuti.

Nella chiesa di San Giuseppe a San Salvo c’è una croce molto particolare che il parroco don Raimondo Artese usa nel periodo di Pasqua durante le celebrazioni dei venerdì di Via Crucis. “Questa croce che continuo a utilizzare me la ricordo da bambino”, racconta il presbitero.

La croce è stata realizzata da Vitale Di Gregorio tra gli anni ’50 e ’60. Ma chi era Vitale Di Gregorio e perché realizzò questa croce? Cosa pensava nel frattempo che lo realizzava? Quel fare era anche un occasione per pregare per lui? E di domande su quest’uomo che ha realizzato questa croce che continuiamo a utilizzare, se ne possono fare davvero tante ma è bello sapere anche semplicemente il suo nome e immaginare che dietro un semplice oggetto ci sono delle mani di uomo che con dedizione l’ha realizzato.

Vitale Di Gregorio era fondamentalmente un agricoltore che non era sposato e amava impegnarsi in parrocchia. Ciò che c’era da fare faceva con grande dedizione. Si occupava di tutte quegli aspetti di bricolage che solitamente servono in “casa” e dava una mano nelle attività dei ragazzi. Realizzò questa croce e la scenografia in legno per una rappresentazione teatrale sulla passione.

Nella croce Vitale riprodusse i vari simboli riuscendo a sintetizzare in un unico blocco tutta la passione di Nostro Signore: