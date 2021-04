MUORE UN' ANZIANA DI LANCIANO DOPO IL VACCINO

Celestina De Santis, 83enne ed ex infermiera, è morta venerdì scorso dopo l'inoculazione della seconda dose del vaccino Pfizer. Ha avuto un arresto cardiaco mentre la figlia la stava riaccompagnando a casa a Lanciano dal poliambulatorio di San Vito Chietino.

Il caso è stato segnalato all' Aifa, ma ovviamente non si sa se il decesso sia avvenuto a causa del vaccino. Cosa su cui indagheranno i carabinieri di Lanciano, che nel giorno di Pasqua sono stati in ospedale per sequestrare il referto medico ed altri documenti utili all' indagine