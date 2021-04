LA FOTO NOTIZIA: BASTA GUARDARLA PER COMPRENDERNE IL SENSO

Il presidente turco Erdogan ha ricevuto nel Palazzo presidenziale i due massimi rappresentanti dell' Europa: il capo del Consiglio d' Europa Charles Michele ed il capo della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Il suo cerimoniale non ha previsto che quest' ultima potesse avere una sedia accanto a loro, lasciando che si sedesse sul divano...senza prevedere che il belga passasse per scostumato (da gentiluomo avrebbe dovuto far sedere una donna, peraltro suo parigrado se non superiore) e soprattutto che la Turchia passasse per un Paese non cristiano.

Non è un caso se nei Paesi cristiani la donna è considerata uguale all' uomo: in America del Nord c' è stata la Dichiarazione di indipendenza nel 1776, in Francia c' è stata la Rivoluzione borghese liberale nel 1789 (libertè, egalitè, fraternitè), in Russia c'e stata la Rivoluzione socialista nel 1917, tutte precedute dal messaggio cristiano, per il quale una Donna è la Madre di Dio. Se i turchi avesse avuto il nostro stesso percorso storico - culturale, probabilmente Ursula non sarebbe stata seduta sul divano, ma tra i due uomini !