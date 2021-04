Appello all’unità per l’alternativa

Viviamo il tempo veloce dei cambiamenti. Mai nella storia nessuna generazione ha vissuto tanti cambiamenti quali quelli che l’umanità ha conosciuto negli ultimi trent’anni.

Il tempo delle rivoluzioni alle quali fisicamente e culturalmente ogni uomo fatica ad adattarsi.

È il tempo in cui quotidianamente si è chiamati a scegliere se portare il proprio cuore nel territorio confortevole del passato o spingerlo in quello inesplorato e sconosciuto del futuro.

È il tempo nel quale anche la nostra città è chiamata a fare questa scelta.

La nostra città vive la vergogna di una guida leghista. Mai avremmo pensato che una città viva ed ospitale, moderna e coraggiosa potesse essere guidata dal più retrogrado ed incivile dei partiti.

È successo grazie ad un cambio di casacca, ad una truffa politica di un sindaco eletto con una lista civica e poi passato su un carroccio poco civico e poco civile.

È successo grazie alle divisioni del centrosinistra. La colpa del centrosinistra è essersi diviso e di avere aperto le porte della città alla destra leghista e propagandista. Se mai il centrosinistra potrà tornare a guidare la città, mai potrà perdonarsi di aver dato la possibilità di governo alla Lega.

Il centrosinistra ha il dovere di dare una nuova speranza alla città, una prospettiva nuova.

Il centrosinistra ha il dovere di dare alla città un tempo in cui il passato si inchini al futuro.

A questo appello rispondano tutti, nessuno si escluda per amore del passato, si regali il proprio cuore al futuro.

Lo si regali, poiché regalare il proprio cuore al futuro significa farlo senza interessi, senza ambizioni personali.

Solo per amore per la nostra città. Molti gruppi, partiti, associazioni, persone, donne, uomini, ci stanno provando.

Facciamo appello a chiunque possa aggiungere anche solo qualche grammo di futuro sulla bilancia della nostra città.

Per questo facciamo appello a tutti i cittadini, alle donne e agli uomini che hanno speso i propri anni per la città e a quanti intendano spendere le proprie fatiche in futuro per la propria città.

Rivolgiamo un appello alle nuove forze politiche, alle associazioni.

Uniamoci per un grande progetto, immaginiamo insieme il futuro di San Salvo.

Partito Democratico

Più San Salvo

Italia Viva

Avanti San Salvo

Partito Socialista Italiano

Sinistra Italiana

Articolo Uno