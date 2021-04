GRANDE PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO GENERALE CONFEDERAZIONE DEGLI ITALIANI NEL MONDO

Lo svolgimento del Consiglio Generale della CIM in un momento intriso di rabbia e paura, di preoccupazione e dolore, poteva rappresentare una sorta di diversivo rispetto agli assili ed ai dubbi quotidiani sul futuro di tutti gli italiani.

La Confederazione ha fortemente voluto convocare e svolgere la seduta della sua platea associativa e direttiva per essere al fianco di tutti gli italiani nel mondo, ovunque si trovino.

Il risultato è stato eclatante : la quasi totalità dei membri effettivi del Consiglio Generale, 2080 persone collegate in ripresa diretta Facebook, 5437 persone raggiunte, da tutte le Nazioni in cui è presente la Confederazione. Cosa mai vista per la nostra organizzazione. Gli italiani nel mondo sono chiusi in casa e diveniva facile collegarsi con la CIM, ma partecipare ad un evento durato 3 ore non accade di frequente.

Per tali motivi la Presidenza e l’Esecutivo Nazionale della Confederazione desiderano esprimere la propria riconoscenza ed un sincero ringraziamento per la prova di stima ed amicizia ricevuta.

Nel corso dei lavori, coordinati dal Segretario Generale Attilio Moraca, sono state svolte le relazioni da parte del Presidente e di alcuni responsabili di Dipartimento della Sede centrale.

Il Presidente della Confederazione Angelo Sollazzo ha svolto la relazione generale affrontando i temi della crisi sanitaria con la lotta alla pandemia e ricordando i deceduti associati alla CIM, quindi i temi della crisi economica con le provvidenze dello Stato per i ristori a persone ed aziende colpite dal preoccupante Covid 19.

Quindi si è soffermato sul tema dei diritti civili e della necessità di una

riforma della legge elettorale, con l’adozione del voto elettronico in modo da consentire a tutti gli italiani, ovunque collocati, di votare in assoluta segretezza e per tutti i consessi applicativi del gioco democratico, incluse le elezioni per il Parlamento Europeo e per i Consigli Regionali.

Antonio D’Ambrosio si è soffermato sulla divulgazione della cultura e della lingua italiana all’estero,Biagio Testa ha parlato delle questioni inerenti la formazione, l’università ed i corsi professionali, Nicola Magri ha dissertato sui Borghi Antichi e sull’applicazione della legge 77, detta Superbonus, per gli Italiani all’estero. Tiziana Nicotera, ha affrontato il tema del Turismo di Ritorno, Mariangela Petruzzelli ha invece illustrato le varie iniziative in essere per la Cucina italiana nel mondo, con l’impegno della associazione presieduta dalla stessa Miss.Chef. Quindi i graditi saluti di Peppino Abbate dell’AITEF, di Fiorello Primi, Presidente dei Borghi più Belli d’Italia, di Salvo Iavarone, Presidente di ASMEF ed altri numerosi partecipanti dall’Italia e dall’estero. Infine per i parlamentari amici della CIM è intervenuto il Sen. Francesco Giacobbe che in un apprezzato ed articolato discorso ha illustrato le iniziative legislative ed i provvedimenti in corso che riguardano direttamente il mondo dell’emigrazione.

Il Consiglio Generale ha confermato le date del fine Novembre per lo svolgimento a Cuba del XIII Congresso Mondiale.

Nelle conclusioni il Presidente Sollazzo ha espresso la sua piena soddisfazione per il successo dell’evento.