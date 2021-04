"PREOCCUPATEVI DI SAN SALVO E NON ALIMENTATE L'ODIO POLITICO"

Mentre la città si rialza con la diminuzione dei casi positivi e le vaccinazioni anti Covid 19, che hanno avuto inizio anche nella nostra città grazie all'impegno dell’Amministrazione Comunale, e mentre le attività sono in difficoltà e faticano a ripartire, qual è la svolta proposta dalla sinistra a San Salvo?

IL RITORNO ALL’ODIO POLITICO!

Passano gli anni e le stagioni ma la sinistra a San Salvo non cambia: sa usare solo il linguaggio dell’odio politico. Non ha altri strumenti da contrapporre alla concretezza dell’Amministrazione Comunale.

Cari concittadini, è davvero vergognoso quanto sta riproponendo la sinistra a San Salvo.

SI CONFERMANO ANIMATORI DI ODIO.

Non sanno come controbattere alla buona amministrazione che ha comportato un evidente miglioramento della qualità della vita a San Salvo in questi ultimi 9 anni come dimostrano le opere realizzate.

Quali sono le loro proposte alternative? Un’unica parola ODIO, INCITAZIONE ALL’ODIO POLITICO!

E lo fanno nei giorni in cui San Salvo inizia a rialzarsi con i vaccini.

Questa sinistra ha idea di quanto sia fuori dalla realtà?

Amministrare è cosa bene diversa che lanciare urla disperate all’unità. Sono gli stessi che senza idee, progetti e litigando di continuo per le poltrone e il potere hanno già portato la nostra città all'esperienza commissariale del 2012.

Se l’unica critica che sanno fare a questa Amministrazione comunale è l’odio politico, ringraziamo questa sinistra: è il più grande apprezzamento che possa venire da loro.

Non sono nelle condizioni di poter criticare il nostro operato.

Ci siamo preoccupati con i fatti per la sicurezza dei nostri ragazzi, per gli interventi pubblici, per le politiche sociali, per i risparmi ottenuti e per aver messo una toppa a tutti i contenziosi milionari che ci avevano lasciato.

Viviamo in un paese libero e democratico.

A loro si possono rimproverare oltre che le tessere di partito, i litigi, i problemi davanti che sono ancora agli occhi di tutti, i pasticci nei bilanci, le accuse lanciate dall’allora sindaco al suo assessore ai Lavori Pubblici e quelle lanciate allora sindaco sulla poca limpidezza nel sociale.

San Salvo continua a meritare di meglio proseguendo con noi che amiamo e sappiamo amministrare con i fatti e non le tessere di partito la Città.

Non chiacchiere e litigi, ma fatti.