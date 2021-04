AVIS Comunale San Salvo ha rinnovato le cariche elettive

Si è svolta ieri presso la Sala riunione della Bcc della Valle del Trigno, nel rispetto delle misure anti Covid, l’Assemblea annuale dell’AVIS Comunale di San Salvo.

Nell’esporre la relazione morale il Presidente Amleto D’Aloisio ha ricordato l’importante obiettivo raggiunto nel 2020 nonostante la grave crisi pandemica da Covid-19 in atto con 43 nuovi soci - dato che fa salire il numero degli iscritti a 519 – e con 968 donazioni effettuate (+37 rispetto al 2019).

“Ringrazio di cuore coloro che si sono avvicinati all’AVIS Comunale desiderosi e volenterosi di abbracciare il mondo della donazione del sangue”, fa sapere il presidente Amleto D’Aloisio.

“Mi auguro – prosegue - che la nostra “famiglia” cresca ancor di più. Quanto prima riprenderemo le nostre attività con nuovi momenti di informazione attiva e attività utili alla conoscenza dell’Associazione. Donare non costa nulla, ma salva molte vite umane e la nostra città si è dimostrata ancora una volta colma di amore e di generosità”, conclude D’Aloisio che ringrazia anche l’AVIS Provinciale e Regionale Abruzzo, le strutture Sanitarie - Centro Trasfusionale del San Pio di Vasto e il Centro Regionale Sangue – per il grande lavoro sinergico messo in campo soprattutto in questo ultimo difficile anno in cui è emersa ancor più il valore del dono. Ringrazio ognuno di voi per la fiducia che avete riposto in me in questi anni. Il compito e il ruolo che mi avete assegnato è stato per me motivo di grande orgoglio. Siamo una bella “famiglia”, unita e coesa e mossa da un unico obiettivo: divulgare quanto più l’importanza del dono. Ora i prossimi obiettivi sono le 1000 donazioni e i 600 iscritti”, ha concluso Amleto D’Aloisio.

L’Assemblea di ieri è stata anche l’occasione per il rinnovo delle cariche elettive che avranno il compito di portare l’Associazione verso nuovi traguardi.

Il nuovo Direttivo è così composto: D’Aloisio Amleto, Ialacci Antonello, Dante Carmen, Femminilli Rosalina, Valentini Geltrude, Meo Tullio, Di Pierro Aurelio, Racciatti Gaetano e Rongoni Franco.

Il Direttivo così composto verrà riconvocato per la decisione sulle cariche di Presidente e Segretario.

Sono stati inoltre eletti Revisori dei Conti il Dott. Antenucci Andrea (esterno), Russo Pietro e D’Achille Remo.

L’Assemblea ha poi confermato Direttore Sanitario il Dott. Baldassarre Guerino al quale va un sentito ringraziamento per il suo importante contributo.

L’Assemblea è stata infine l’occasione per la presentazione della nuova divisa dell’Asd Ciclistica Valletrigno di cui l’AVIS, insieme a RM Italia e Torricella Ferramenta, è sponsor, nel segno della condivisione di idee e progetti sulla Donazione, Sport e Salute.

Il Presidente della Ciclistica Bucci Rocchino, rimarcando l’importanza dell’AVIS sul versante della promozione sportiva, a partire dal Gruppo Ciclistico AVIS all’ASD BCC Valle del Trigno ad oggi, ringrazia la Comunale di San Salvo per il supporto dato e per quanto darà in termini di idee e altro nella loro collaborazione con la Fondazione “Michele Scarponi” che vede al centro la sicurezza sulla strada dei più deboli, la mobilità sostenibile e la mobilità per i disabili.

Il Presidente D’Aloisio, nel chiudere l’Assemblea, ha ringraziato sentitamente il Presidente della Bcc Valle del Trigno, Nicola Valentini per la disponibilità della sala e la Omnia Servizi di Cupello per il supporto e servizio tecnico/sanitario procedendo alla sanificazione della sala riunione.