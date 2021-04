Per i 700 anni dalla morte di DANTE ALIGHIERI

Università Tre Età Cupello

Università delle Tre Età Vasto

Club per l'Unesco di Vasto,

DANTE E LA DIVINA COMMEDIA NELL'ARTE FIGURATIVA

Giovedì 15 Aprile, ore 18.30

Relatrice Bianca Campli

Evento organizzato dall'UniTre di Cupello, l'UniTre di Vasto e il Club per l'UNESCO di Vasto per il settecentesimo anniversario della morte di Dante, in collaborazione con il Centro Europeo di Studi Rossettiani - Città del Vasto, relatrice Bianca Campli, storica dell'arte.

Incontro conclusivo della trilogia avviata il 25 Marzo con VISIONE E AVVENTURA NEL VIAGGIO DI DANTE, relatore Gianni Oliva e proseguita l'8 Aprile con DANTE E LE DONNE, relatrice Laura Oliva.

"La Divina Commedia ha un posto speciale nell’arte di tutti i tempi, perché è un prolificare di immagini ed è portatrice di una ricchezza visionaria forse unica nella letteratura mondiale. Nelle pagine de “L’Incantatore. Scritti su Fellini”, l’autore Scheiwiller racconta di quanto la poesia dantesca ronzasse nella mente del regista. Tuttavia, alla domanda se mai avesse pensato ad un film ispirato alla Commedia, Fellini rispose “La Divina Commedia in film? Non lo farò mai, per una ragione semplice: questo film, Dante lo ha già fatto. È un visivo così geniale, così preciso attraverso le parole, che non vedo quale senso potrebbe avere il fatto di aggiungergli delle immagini”. Proprio questa natura visiva del poema dantesco spiega perché moltissimi artisti abbiano trovato nella Commedia ispirazione per le loro opere, rimanendo spesso irretiti in una ”magnifica ossessione” che li ha spinti a lavorare su questo poema per decenni. Seguire la traccia di questa fascinazione è come attraversare la storia dell’arte dal Medioevo a oggi". Bianca Campli

