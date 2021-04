Si è costituita l 'Associazione Balneatori e Turismo San Salvo (A.Ba.Tu.S.S.).

Nei giorni scorsi presso gli splendidi locali del Rosa Hotel in San Salvo Marina e con la partecipazione di tutte le rappresentanze degli stabilimenti balneari che operano con instancabile entusiasmo sulla spiaggia della nostra città si è costituita la prima associazione di categoria dei balneatori Sansalvesi.

É con profonda soddisfazione che sotto la presidenza del Dott. Vicoli Nicolino i gestori tutti hanno dato vita con entusiasmo e determinazione all'Associazione Balneatori e Turismo San Salvo (A.Ba.Tu.S.S.). L'Associazione nasce con l'intenzione e la certezza di operare per la tutela della categoria e del turismo balneare di cui San Salvo sta diventando sempre più parte integrante all'interno non solo del comprensorio Vastese ma dell'intera costa adriatica. La finalità dell'associazione è quella di promuovere il turismo e le possibilità che esso garantirà per gli anni futuri cercando di stimolare nuovi investimenti sia pubblici che privati e per rendere il lungomare e l'intera cittadina sempre più meta di turismo di qualità.