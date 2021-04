Per Camillo D' Amico è una bella notizia che il CIVETA doni compost di qualità

E’ una bella notizia quella data dal consorzio intercomunale CIVETA di produrre compost di qualità consegnato gratuitamente ai produttori agricoli del vastese e non solo. E’ una notizia che deve riempire di orgoglio non solo i dipendenti dell’impianto, che vedono coronato il loro quotidiano impegno lavorativo, ma anche l’organizzazione della raccolta messo in atto dagli utenti.

Questa notizia s’innesta nel contesto della richiesta avanzata dal Consiglio Comunale, che ancora non trova altre realtà che abbiano assecondato l’indirizzo, di chiedere alla Regione Abruzzo, nell’ambito della costituzione degli ambiti territoriali entro il prossimo 30 Giugno, la costituzione di un sub – ambito provinciale che metta in sinergia il CIVETA con l’impianto gestito da ECOLAN a Lanciano in un rapporto per nulla di subordine ma tra pari.

La viva speranza è che presto anche l’infinita vicenda del sequestro della terza vasca di ‘servizio’, gestita dalla Cupello Ambiente S.p.A. trovi una positiva soluzione così da dare piena funzionalità operativa al CIVETA in modo da poter compiutamente mettere presto in atto gli ambiziosi programmi contenuti nel proprio Piano Industriale. Instacabilmente continuo ad asserire che la Politica e le Istituzioni del vastese debbono remare in un'unica direzione che guardi ai concreti interessi comuni del territorio. Per fare questo bisogna superare gelosie e rivalità. Sul CIVETA sono e siamo ancora in attesa d concreti fatti consequenziali per la tutela espresse pubblicamente e reiteratamente dai Sindaci di Vasto e San Salvo.