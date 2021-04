PARTITA LA RACCOLTA FONDI PER DIGITALIZZARE L'ARCHIVIO STORICO DEL VASTO DOMANI ????

"Vasto Domani" è un mensile di storia, cultura e tradizioni della Città del Vasto (Abruzzo) fondato nel 1966 da Angelo Cianci. Con oltre 500 edizioni e distribuito in 11 Paesi del mondo, Vasto Domani mantiene vivo il legame tra il nostro territorio e i suoi abitanti tramite inchieste, approfondimenti, reportage, interviste e tanto altro ancora. Un giornale di spessore che, anno dopo anno, attraverso firme prestigiose, scrive in maniera autonoma e imparziale la storia della nostra città sotto tutti i punti di vista.

Un patrimonio culturale che attualmente è in formato cartaceo e come tale di difficile consultazione da parte degli utenti. Abbiamo timore che tutto il lavoro portato avanti in cinquanta cinque anni possa andare irrimediabilmente perduto. In occasione dei suoi cinquanta cinque anni di storia (1966-2021) abbiamo il desiderio di digitalizzare l'archivio storico del giornale per poterlo mettere a disposizione di studenti, ricercatori, storici, enti, associazioni e comuni cittadini.

Il nostro obiettivo è raccogliere 7000€ tramite la piattaforma GoFundMe per finanziare la digitalizzazione dell'archivio e rendere consultabile on line ogni contenuto del giornale, suddiviso per sezioni e parole chiave, dal 1966 ad oggi, così da mantenere in vita un patrimonio storico e culturale che altrimenti rischia di andare perduto per sempre.

Vogliamo raggiungere l'obiettivo il prima possibile così da poter arrivare al 16 novembre 2021, giorno della prima uscita nel 1966 del Vasto Domani, con la presentazione alla Città del Vasto e al territorio del nuovo e moderno archivio storico.

Ogni piccola donazione sarà per noi un dono prezioso e di questo ve ne saremo grati per sempre, puoi cliccare sul link allegato ➡ https://gofund.me/7962803f