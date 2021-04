Campagna 5x1000 anno 2021

Autismo Abruzzo onlus ha caratterizzato da tempo la sua azione offrendo a livello regionale assistenza e supporto alle famiglie con autismo. Sono ormai oltre 300 le famiglie aderenti che hanno potuto apprezzare la nostra disponibilità e fruire delle competenze offerte dai nostri volontari. Una azione marcata a sostegno dei diritti alle cure per persone con autismo che ha trovato nella normativa nazionale e regionale i pilastri di riferimento. Diritti per i quali abbiamo conseguito negli anni della nostra attività numerose Ordinanze da Tribunali abruzzesi (Vasto, Chieti, Lanciano, Teramo, L’Aquila, Avezzano) e una Sentenza sul merito emessa dal Tribunale di Vasto.

Una azione importante che ha permesso alle famiglie abruzzesi di prendere coscienza dei propri diritti e pretendere gli interventi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. Un risultato importante conseguito grazie all'assistenza legale gratuita e solidale del nostro Gianni Legnini, avvocato e “Capitano” dei nostri volontari.

Molteplici le iniziative sul territorio a sostegno di una concreta inclusione sociale, così come ampio il coinvolgimento nelle problematiche emerse nel mondo della scuola, in modo particolare nel periodo pandemico. L’acquisto di un “Autorefrattometro binoculare portatile” per valutazioni visive per utenti non collaboranti, la disponibilità gratuita di appartamenti per famiglie con autismo che necessitano di un supporto per necessità sanitarie, uno sportello di ascolto virtuale sempre attivo e, oltre 20 volontari distribuiti sul territorio regionale, sono le iniziative che tante famiglie con autismo hanno potuto apprezzare.

La vera sfida che ci attende è quella di assicurare a tutte le persone con autismo un accesso garantito alle prestazioni riabilitative, un avvio al mondo del lavoro e un durante e dopo di noi sereno e dignitoso. Per queste importanti sfide saremo sempre a disposizione delle famiglie con autismo e per sostenere la nostra azione vi invitiamo a prendere nota del nostro codice fiscale.

Con l’indicazione del nostro codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5x1000 della tassazione alle attività di Autismo Abruzzo onlus. Con la tua scelta contribuirai a tutelare il diritto dei più deboli e ad assicurare il tuo contributo al nostro territorio. Centinaia di abruzzesi lo hanno fatto negli anni scorsi e contiamo sul sostegno crescente della nostra regione.

https://www.autismoabruzzo.it/sostienici/5x1000/

https://www.facebook.com/autismoabruzzo