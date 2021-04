CASTALDI: "SULLE COMUNITA’ ENERGETICHE, LA LEGA SI ACCODA AI 5 STELLE!"

“Accogliamo con piacere la notizia che la Lega ha finalmente deciso di spingere su una questione tanto essenziale quale quella delle Comunità Energetiche, che il Movimento sta divulgando da 14 mesi, cioè dalla promulgazione della legge relativa.

Da 14 mesi-afferma il senatore Castaldi, componente Decima Commissione Industria, Commercio, Turismo al Senato, -pubblichiamo post, comunicati stampa, organizziamo e partecipiamo a decine di webinar ed altri eventi sul tema, dopo un lavoro durato diversi anni, lavoro che ci ha permesso finalmente a febbraio 2020 di presentare l’emendamento sulla creazione delle Comunità Energetiche; creazione anticipata dal nostro europarlamentare Tamburrano che circa 3 anni fa era riuscito a far approvare a Bruxelles una serie di emendamenti specifici, che sono diventati i “fondamenti” giuridici a favore di questo “rovesciamento della piramide energetica” a favore dei cittadini.”

Continua il senatore del M5S Castaldi :” con un emendamento inserito nel decreto “Milleproroghe 2020” abbiamo fatto in modo di anticipare il recepimento di una direttiva europea, in forma sperimentale, ma già più che sufficiente per consentire l’implementazione di numerosissime iniziative in giro per in nostro paese, che plaudo pubblicamente. “Ed ancora: ”con ulteriori emendamenti nella legge di Delegazione Europea ,sempre del nostro Girotto hanno sancito diritto per le comunità energetiche di esistere e di poter produrre immagazzinare, scambiare e vendere l'energia senza nessun tipo di oneri che ne ostacolino la funzione.!! Questa è la verità!!”

“Le Comunità energetiche e l’Autoconsumo collettivo sono la possibilità, sino a pochi mesi fa irrazionalmente vietata dalle leggi sino ad allora vigenti, per famiglie (in condomini o in singole unità abitative), Enti Pubblici e imprese di attivarsi per produrre e auto consumare localmente e “collettivamente” l’energia prodotta da impianti di energia rinnovabile, entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020. Può sembrare complicato, ma il loro funzionamento è molto semplice. È simile a quello della creazione degli orti grazie ai quali i cittadini si autoproducono beni di consumo (ortaggi, spezie, frutta) risparmiando per l’acquisto della spesa giornaliera La Lega faccia pace con sé stessa, perché noi abbiamo presentato già tantissime mozioni Comunali, ma alcune di queste sono state bocciate proprio da amministrazioni a guida leghista!”

Infine un invito ed un appello: “Cittadini, Enti pubblici e Pmi possono quindi attivarsi collettivamente anche attraverso consistenti strumenti di incentivazione (Superbonus, incentivo dedicato e detrazioni fiscali) per produrre e consumare energia tra loro, riducendo i costi della bolletta elettrica, alimentando la crescita economica sostenibile e abbattendo le emissioni inquinanti e i conseguenti impatti ambientali e sanitari.

Invito nuovamente tutti gli amministratori a promuovere nel territorio comunale di competenza la creazione di Comunità energetiche e di Autoconsumo collettivo, con il coinvolgimento dei cittadini residenti e l’impiego di aree o edifici di proprietà comunale, in particolare sostenendo prioritariamente le forme di configurazioni che generano benefici diretti con la riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico che ricadono o rischiano di ricadere nella condizione di povertà energetica.. !!”

Conclude con una disponibilità il senatore del M5S ,Castaldi:” Chiedano la creazione di appositi sportelli o centri di informazioni che consentano ai cittadini messa a disposizione dei cittadini delle informazioni necessarie a promuovere la creazione di comunità energetiche e sistemi di autoconsumo collettivo.!!Riconfermo la mia disponibilità a fornire il testo della mozione da far approvare.!!”