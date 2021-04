Venerdì 23 aprile, Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore

Venerdì 23 aprile 2021, in occasione della Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore, nota anche come Giornata del libro e delle rose, il Comune di Cupello si fa promotore, mediante la realizzazione di uno spot, nello stimolare la curiosità della comunità e nel sottolineare l’importanza della lettura nella vita di ogni individuo.

Questo spot, realizzato in collaborazione con lo studio fotografico “Photorama” di Nicola Sammartino, vede la partecipazione di bambini e ragazzi della comunità cupellese, dell’Insegnante di recitazione Giuliana Antenucci, del Sindaco Graziana Di Florio, dell’Assessore alle Politiche Sociali Giuliana Chioli, della Dirigente Scolastica Cristina Eusebi, del Presidente della Virtus Cupello Giuseppe Silvestri e dei due referenti addetti alla Biblioteca Marianna Forgione e Pietro La Torriera.

Spot che vuole essere un’esortazione ed un invito alla lettura e che anticipa anche l’imminente riapertura al pubblico, dopo diversi anni, della Biblioteca Comunale di Cupello.

La data del 23 aprile è stata scelta dell’UNESCO nel 1995 poiché in questo giorno, del 1616, morirono tre pilastri della cultura e della letteratura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.

Questa celebrazione ha origine in Spagna e più precisamente in Catalogna. Infatti, la tradizione catalana vuole che in questo giorno ogni uomo regali una rosa alla sua donna. Secondo la leggenda, queste rose sarebbero nate dalle gocce di sangue sgorgato dal corpo del drago ucciso da Sant Jordi (martire della fede cristiana, nonché patrono della Catalogna, che liberò gli oppressi uccidendo il drago). Anche i librai della Catalogna, ricollegandosi alla tradizione, usano regalare una rosa per ogni libro venduto nella giornata del 23 aprile.

Il libro e la lettura sono due mezzi indispensabili ed insostituibili per la conoscenza di noi stessi e della nostra identità.

La lettura permette di poter viaggiare oltre i confini del possibile, varcare la soglia del sublime, evadere dal presente, tornare nel passato e sfondare la porta del futuro.

Vi invitiamo a visionare lo spot, che verrà pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Cupello e sulla pagina Facebook “Biblioteca Comunale Cupello” venerdì 23 aprile, e a riflettere sull’importanza e sulla potenza dei libri, affinché la lettura possa nutrire la vita di ognuno, in particolar modo in questo difficile periodo segnato dell’emergenza epidemiologica che ha sconvolto le nostre vite da ormai più di un anno.