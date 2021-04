Prima pietra per le nuove infrastrutture turistico-ricettive al Porto “Le Marinelle”

Oggi coroniamo un sogno durato 8 lunghi anni. Vogliamo innanzitutto ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto in questo difficile percorso: in primo luogo l’Amministrazione Comunale di San Salvo e la Compagine Societaria Maggioritaria che hanno creduto fortemente in questo progetto. L’idea nasce nel lontano 2013: trasformare l’originario modello del Porto Turistico di San Salvo (porto di stazionamento) riconducibile più propriamente ad un “Parcheggio e attracco di barche” (natanti e imbarcazioni da diporto) in un modello diverso di maggiore “vivacità” sociale e “attrattività” turistica qualificabile come Piazza sul mare e fattore di rafforzamento e sviluppo dell’intero sistema turistico locale. Dopo un lunghissimo iter burocratico e autorizzatorio, è stata finalmente posta la prima pietra per la costruzione delle nuove infrastrutture portuali e turistico-ricettive del Porto Turistico “Le Marinelle” di San Salvo.

Un intervento di riqualificazione dell’intera area portuale interamente finanziato da risorse private che consentirà di rendere ancora più attrattiva la nostra amata Città di San Salvo e arricchirà il patrimonio pubblico di nuove infrastrutture turistico-ricettive in grado di promuovere turismo di qualità e nuova occupazione soprattutto giovanile.

Gli investimenti che saranno realizzati riguardano:

1) Pavimentazione molo nord e sistemazione piazza a mare con area eventi estivi e piccolo chiosco bar/bagni;

2) Trabocco e passerelle a mare;

3) Bar self-service;

4) Allevamento vendita mitili;

5) Sistemazione area piccola pesca;

6) Torre di controllo con magazzino deposito, bagni/do

cce al chiuso e uffici della società;

7) Hotel Resort con piscina e ristorante.

Parliamo di oltre 4,5 milioni di euro di investimenti, che al termine della concessione verranno acquisiti al patrimonio pubblico della Città di San Salvo.

Grazie di nuovo a tutti quelli che ci sono stati vicini in questi anni e che hanno consentito ad una idea di diventare un progetto concreto per lo sviluppo turistico della marina.

Il CdA della Società è composto da Oreste Ciavatta (Presidente), Valerio Torricella (Vice-Presidente) ed Ettore Battista (Consigliere)