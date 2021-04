LA CONSULTA GIOVANILE DI VASTO FESTEGGIA IL 25 APRILE

In occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile, la Consulta Giovanile insieme all'Anpi Vasto ha organizzato un'iniziativa per ricordare i partigiani del territorio.

Interverranno alla cerimonia la professoressa Francesca Atturio del direttivo ANPI Vasto, Claudio e Domenico Cianciosi con una testimonianza del familiare caduto di guerra, Angelo Cianciosi.

Si ricorderanno inoltre i partigiani Vittorio Travaglini, Leonardo Umile, Angelo Cianciosi, Antonio Cieri ed Armando Ottaviano, a cui sono dedicate delle targhe celebrative in piazza G. Rossetti ed in piazza Brigata Maiella.

La diretta avrà luogo alle ore 10:00 del 25 aprile 2021, sulla pagina Facebook della Consulta Giovanile di Vasto e successivamente fruibile anche su gli altri canali social della stessa: Instagram e YouTube.

"Il nostro obiettivo - dichiara la Presidente della Consulta Giovanile Marta Del Negro - è quello di coinvolgere i giovani ai valori della libertà e della democrazia, con particolare riguardo alle vicende storiche riguardanti personaggi del nostro territorio. Ringraziamo il Presidente dell'Anpi Vasto, Prof. Mimmo Cavacini, per averci seguito con la sua esperienza nel percorso di approfondimento storico".

"Quando al direttivo della sezione ANPI Vasto - dichiara il Presidente, Prof. Domenico Cavacini - abbiamo parlato della proposta di collaborazione per una iniziativa per il 25 aprile, Festa della Liberazione, da parte della Consulta giovanile di Vasto, tutti sono stati entusiasti per due motivi: per la qualità dell’iniziativa proposta e per il fatto che un gruppo di giovani si volesse impegnare nel ricordare un momento storico cruciale per il nostro paese.

L’idea di realizzare un video che ricordasse i fatti e, in particolare, le persone che nella nostra zona hanno dato un contributo straordinario perché l’Italia potesse liberarsi dal fascismo e dal nazismo ci è sembrata particolarmente valida. Ne è nata una bella collaborazione in cui l’ANPI ha fornito i documenti e svolto la parte sulla Brigata Maiella e su Vittorio Travaglini (a cui è intitolata la sezione di Vasto), mentre i giovani della Consulta hanno svolto gli approfondimenti e raccolto le testimonianze su Angelo Cianciosi, Antonio Cieri, Armando Ottaviano e Leonardo Umile.

Va dato merito alla Consulta di aver messo in campo anche tutte le competenze tecniche per la realizzazione del video: riprese, montaggio, grafica.

Grazie quindi a tutti quelli che hanno contribuito all’iniziativa".

"Rispettando le restrizioni dovute alla pandemia, - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l'assessore alle Politiche Giovanili, Paola Cianci - ricordiamo coloro che sono stati protagonisti della Resistenza. Il loro sacrificio deve essere da esempio soprattutto per le nuove generazioni, perché tanti sono stati i giovani che hanno combattuto affinché tutti noi oggi fossimo donne e uomini liberi. Grazie di cuore all'Anpi e alla Consulta Giovanile per questa preziosa sinergia, Siamo convinti che sarà da stimolo per tutti per costruire altre opportunità di collaborazione".