Torna l’appuntamento di Confartigianato dedicato all’orientamento degli studenti delle quinte superiori

“Trend mercato del lavoro e occupazione” è il tema al centro del webinar promosso nell’ambito del progetto “Orientati al futuro” che quest’anno si svolgerà in modalità digitale a causa dell’emergenza sanitaria, senza che, però, venga meno l’essenza dell’iniziativa, dedicata agli studenti delle quinte superiori e aperta a chiunque sia interessato ai temi in questione. L’appuntamento è per martedì 27 aprile, dalle ore 10.00 alle 12.00, su Zoom (link per partecipare). L’evento è organizzato da Sportello Europe Direct Chieti e Confartigianato Chieti L’Aquila, in collaborazione con l’Università “d’Annunzio”, Academy ForMe e Camera di Commercio Chieti Pescara.

Ai lavori interverranno il direttore generale di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli, sul tema “Le tendenze del mercato del lavoro”, il responsabile Orientamento al lavoro e P.I.D. della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gianluca De Santis, sul tema “Le competenze digitali”, e Milena Impicciatore, docente di Diritto del Lavoro all’Università ‘d’Annunzio’, sul tema “Libera circolazione in Europa”. Spazio poi alle storie di successo: “Smart Color: dalla stampa 3D alla mobilità sostenibile” con Davide Catalano e “Dall’Abruzzo al palco di Sanremo, il caso Markbass” con Marco De Virgiliis. Modererà i lavori Annalisa Michetti dello sportello Europe Direct di Chieti.

“Il tema del digitale rappresenta oggi la vera sfida – affermano i promotori dell’iniziativa – Le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19 e il conseguente cambiamento relativo ad abitudini e consumi dei cittadini non hanno fatto che accelerare un fenomeno già in atto che vede le nuove tecnologie, il web e, più in generale, il mondo digitale veri protagonisti del tessuto economico e produttivo attuale. Una sfida che riguarda tutti, imprese e non, e di fronte alla quale nessuno può tirarsi indietro. Per rimanere competitivi, quindi, è indispensabile adeguare le proprie competenze. Di conseguenza cambia il mercato del lavoro e si creano nuove forme di occupazione, che hanno al centro proprio le competenze digitali”.