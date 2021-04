LA PROPOSTA DE "LA BUONA STAGIONE" PER IL “CAMPUS CARLO DELLA PENNA”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E’stato un confronto innovativo e ricco di progettualità, quello di venerdì pomeriggio tenuto da “La Buona Stagione” che ha visto l’intervento di Francesca Cordisco e Michele Celenza.

Dopo i saluti di Alessandra Notaro, candidato sindaco, si è entrati subito nel vivo del discorso; l’ingegnere Francesca Cordisco ha illustrato come un intervento di rigenerazione è possibile nell’area interessata pensando all’utilizzo di materiali ecosostenibili e a basso consumo energetico con il legno come protagonista di edifici antisismici e tecnologici.

L’apporto ulteriore è stato fornito da Michele Celenza co-fondatore del Comitato per l’”Asilo Carlo della Penna”, che ha ricostruito lo stato di

degrado partendo dal lontano 2009 e fino ai giorni nostri evidenziando come ad oggi manca una prospettiva concreta e reale circa la

riqualificazione dell’edificio.

Si è passati infine alla proposta della Buona Stagione della realizzazione di “Spazio Scuola”, un campus scolastico altamente innovativo, che pur conservando gli elementi architettonici del plesso Carlo Della Penna, attraverso degli interventi si pone come luogo generativo di formazione e centro culturale e sociale della comunità. Il Campus vede accorpati in un unico grande spazio verde e rigenerato i due plessi attigui di Giuseppe Spataro e Carlo della Penna (infanzia e primaria), in un ecosistema composto di spazi di relazione tra la scuola e la città / comunità.

Questo è solo uno degli elementi programmatici della Buona Stagione per restituire alla nostra Vasto decoro, dignità e una visione di futuro reale e concreta. Dopo anni di incuria, abbandono e degrado amministrativo.

