IL PARTITO COMUNISTA ABRUZZO FESTEGGIA IL 25 APRILE A GIULIANOVA

Il 25 aprile il Partito Comunista terrà un vasto presidio in Piazza della Libertà a Giulianova (TE) a partire dalle ore 17,00 per ribadire che “Antifascismo è anticapitalismo”. In tale concetto si racchiude una visione della lotta contro i regimi militari della borghesia. Il Nazifascismo è nient’altro che il braccio armato del Capitalismo il quale mostra il suo volto totalitario ogni volta che il Socialismo minaccia quella minoranza parassitaria che accumula oggi nelle mani di 12 famiglie il reddito di tre miliardi e settecento milioni di individui. Il Partito Comunista manifesta con la propria forza, lontano dalle ipocrisie di quella “sinistra fuxia” che il 25 aprile condividerà le piazze con chi è al servizio delle banche e dei banchieri di questo Governo.

Nel rispetto di ciascuna norma anti covid, invitiamo tutti i lavoratori, i precari, i disoccupati, gli studenti, gli artisti, i pensionati, a manifestare assieme il 25 aprile dalle ore 17,00 in Piazza della Libertà a Giulianova contro i vecchi e i moderni fascismi.