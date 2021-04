Il futuro dell’economia del Vastese nell’incontro con il Sen. Antonio Misiani

Si è svolto ieri pomeriggio il focus sull’Economia del Vastese organizzato dal Pd regionale nell’ambito del ciclo degli incontri “Prossima Generazione Abruzzo” e che ha visto la presenza del Sen. Antonio Misiani.

Ad aprire l’incontro, moderato da Daniele Marinelli, responsabile Economica del Pd Abruzzo, è stato il segretario del Pd provinciale di Chieti, Gianni Cordisco che ha fotografato questo lembo di Abruzzo che va dalla Val di Sangro a San Salvo passando per Vasto.

“In quest’area – precisa Cordisco - abbiamo oltre 25mila addetti, con aziende che generano 8 miliardi di fatturato (il 55% dell’export abruzzese) e che tenderà ad aumentare nel giro di un anno con il nuovo polo logistico che sta sorgendo nella zona industriale di San Salvo, con 250 milioni di euro di investimenti e ulteriori 3mila occupati a pieno regime”.

Diversi i temi che il Segretario provinciale Cordisco ha portato all'attenzione del Sen. Misiani: crisi dell’automotive, riconversione delle maestranze e creazione di skills utili nel territorio, ammortizzatori sociali e formazione, occupazione di qualità, transizione energetica, risorse idriche, connettività, strade e viabilità, porti, sostenibilità sociale, rapporto con i piccoli centri e semplificazione.

Per Cordisco occorre pertanto “continuare a lavorare affinché il sistema economico Vastese diventi un modello di sviluppo sostenibile per proseguire quel percorso iniziato con la precedente Giunta regionale a guida D’Alfonso e che il consigliere regionale del Pd, Silvio Paolucci sta portando avanti facendosi promotore in Regione di questo territorio dell’Abruzzo”.

Ha parlato invece di inclusione sociale, tutela del lavoro e di ambiente, il Segretario del Pd di San Salvo, Antonio Boschetti che, come ha sottolineato, "con la nascita del nuovo polo logistico" questi temi avranno "un peso importante per la crescita, lo sviluppo e il futuro del Vastese. San Salvo si appresta a vivere da qui a un anno – ha affermato Boschetti – un carico urbanistico e viario imponente come imponenti saranno anche le emissioni atmosferiche. Ed è per questo che come Pd e con il Recovery Plan dobbiamo rendere virtuosa questa nuova fase”.

A prendere poi la parola è stato Fabio Travaglini di UniPmi che si è fatto portavoce del mondo delle piccole e medie imprese e delle cooperative del territorio sottolineando che l’Abruzzo ha “tutte le condizioni per guardare in grande e per essere una regione di cerniera e di collegamento con le grandi regioni produttive e soprattutto con il mondo europeo.“E' necessario ora - ha sottolineato Travaglini - fare uno scatto in più ed essere ancor più concreti. Occorre dunque leggere il territorio, ascoltarlo e analizzare quanto sta accadendo per programmare così il futuro con un spirito di collaborazione”.

Tre invece i punti portati all’attenzione del Sen. Misiani dal Sindaco di Vasto, Francesco Menna: ampliamento del piano regolatore del Porto di Vasto, Variante alla Statale 16 e mantenimento del Tribunale e della Procura.

“Il Porto di Vasto – ha sottolineato il sindaco Menna – ha un importante ruolo di connettività e logistica con il mondo delle imprese sia del Sangro come la Sevel, sia di San Salvo e quindi di Vasto e del Vastese, come la Pilkington, la Denso e il nuovo polo logistico che sta nascendo. E' pertanto necessario renderlo ora più che mai ancor più attrattivo e competitivo".

In merito alla Variante alla Statale 16 Menna spera arrivare quanto prima ad un incontro fruttuoso e anche definitivo con l'Anas. "Il futuro di questo territorio passa anche la definizione della Variante".

Il sindaco Menna ha poi portato all'attenzione del Sen. Misiani la salvaguardia e la permanenza del Tribunale e della Procura. "Vasto unitamente a San Salvo - ha affermato - è punto di connessione con il vicino Molise e con la Puglia. Da Pescara a Foggia l'unica Procura presente è quella di Vasto. E' pertanto necessario lavorare affinché non venga soppressa. Gli investimenti e la competitività di un territorio sono legate anche alla sua sicurezza oltre che alle infrastrutture, ai rifiuti e alla defiscalizzazione come la Zes”.

A chiudere l'incontro il Sen. Misiani che dopo aver ascoltato le istanze portate al tavolo dagli esponenti del Pd ha affermato che "la strada per l’efficacia del piano nazionale di ripresa e resilienza è il dialogo, come quello a cui oggi ho partecipato con orgoglio e con interesse. Faccio mie le vostre istanze e convergo con voi che è importante inserire nel PNRR un capitolo dedicato all’automotive".

In conclusione il Sen. Misiani ha indicato alcuni degli interventi che dovranno essere realizzati per migliorare la competitività del Vastese e per l'Abruzzo come la realizzazione della “terza corsia dell’A14 fino a Vasto, gli interventi per e sui porti e per l’aeroporto di Pescara, oltre al tema della digitalizzazione”.