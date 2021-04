Il 30 aprile diretta interattiva sul tema “Piccole scuole – grandi opportunità”

Il Movimento difesa delle zone interne ha organizzato una diretta interattiva sul tema “Piccole scuole – grandi opportunità”.

Se la scuola è “lo specchio della Comunità”, come dice Pazzagli (Un Paese di paesi), allora nell’analisi del contesto socio-economico attuale deve essere messo a fuoco il settore istruzione e formazione. A tale scopo abbiamo chiamato a riflettere e confrontare percorsi di studio e di esperienze sia ricercatori ed esperti sia dirigenti scolastici delle Regioni Abruzzo e Molise.

Molti parlano di nuove opportunità per i Comuni interni e montani, ma non sono ancora del tutto evidenti ii percorsi condivisi per iniziare il riequilibrio socio-economico tra le diverse parti delle nostre Regioni. Per ora vengono esaltate alcune specificità, riferite soprattutto all’ambiente, all’ecologia, alla biodiversità sulle quali contare per un nuovo inizio. Tuttavia questo è un percorso piuttosto collegato al mondo in cui si vorrebbe vivere, non a quello in cui, realisticamente, stiamo vivendo e continueremo a vivere. La scuola dovrà anche valutare il rischio di un piccolo recinto antropologico nel quale vivono culture e stili di vita identitari, ancorchè pregevoli e verificare la didattica dei contenuti sulla garanzia della conoscenza come patrimonio universale. La diretta del 30 aprile dovrà fare chiarezza sul modello ”paese” riferito all’istruzione, sugli strumenti a disposizione della didattica, a cominciare da quelli tecnologici, sul vero ( in questo caso sì eroico) sforzo del personale della scuola, a cominciare dai docenti, che vivono la loro esperienza lavorativa come una sfida a vincere disagi e carenze per portare la più giovane generazione presente sul territorio ai livelli di conoscenza e di crescita che li metta nelle condizioni di essere attori consapevoli delle scelte future, comprese quelle di ottenere ( finalmente) il diritto di poter vivere con dignità ( lavoro – sanità – istruzione) nei luoghi dove sono nati.