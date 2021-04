NOTIZIE CHE SI TROVANO SOLO DA NOI

Il vaiolo

è l’unica malattia mortale conosciuta a essere stata sradicata con la vaccinazione…

Infortuniii!!

La Cgil di Treviso ha vinto una vertenza con l’Inail, che è stato costretto a pagare 20 mila euro di risarcimento a una signora di 50 anni caduta dalle scale di casa mentre era in smart working. L’incidente è avvenuto nel settembre scorso. La donna stava parlando al telefono con un collega utilizzando il cellulare di lavoro [Giornale].

Suarez

La Procura di Perugia ha chiuso l’inchiesta sull’esame-farsa sostenuto dal calciatore uruguaiano Luis Suárez per accertare la conoscenza della lingua italiana. Gli indagati sono cinque. L’inchiesta era stata aperta lo scorso settembre, quando dalle intercettazioni telefoniche vennero alla luce le manovre per organizzare in fretta e furia la prova d’italiano per Suárez, il centravanti uruguagio ma con passaporto italiano, allora in forza al Barcellona, che la Juventus voleva acquistare. Alla ex rettrice dell’Università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, al direttore generale Simone Olivieri, ai due professori Stefania Spina e Lorenzo Rocca (che ha già patteggiato una pena) e a Maria Turco, avvocato della Juventus, i pm contestano il reato di falso ideologico in concorso. Con la notifica dell’avviso di conclusione indagini si aprono i termini entro i quali gli indagati possono chiedere di essere interrogati, e di svolgere altri accertamenti a loro discolpa; dopodiché spetterà alla Procura decidere se chiedere il rinvio a giudizio, come sembra intenzionata a fare, oppure no.

«L’inchiesta ha fissato un punto fermo, almeno dal punto di vista dell’accusa: l’avvocata Maria Cesarina Turco, dello studio legale Chiusano, agì quale “concorrente morale e istigatrice” delle false attestazioni addebitate ai dipendenti dell’università per gli stranieri di Perugia, e in questa vicenda si è mossa in qualità di “legale incaricato dalla società Juventus Football club spa”. Il falso che avrebbe istigato l’avvocata Turco – realizzato in concorso con gli altri quattro – è quello in cui venne fissata la sessione d’esame straordinaria del 17 settembre 2020, con la giustificazione di esigenze connesse all’emergenza Covid» [CdS].

I tumori, poi il Covid

Il Covid-19 «è la seconda causa di morte nel periodo marzo-aprile 2020, con un numero di decessi di poco inferiore a quello dei tumori e più del doppio di quello delle cardiopatie ischemiche». Lo scrive l’Istat nel rapporto pubblicato ieri, in cui si legge che. nel periodo considerato, «oltre al Covid-19, i decessi aumentano per quasi tutte le principali cause di morte rispetto a quanto osservato nello stesso periodo del quinquennio precedente». L’incremento più importante nella frequenza dei decessi «si osserva per polmoniti e influenza. La frequenza dei morti è tre volte superiore a quella osservata in media nel periodo 2015-2019 (7.610 rispetto a 2.445)». I decessi risultano in aumento «anche per demenze e malattia di Alzheimer (+49%), per le malattie cardiache ipertensive (+40%) e per il diabete (+41%), così come si ha un incremento per sintomi segni e cause mal definite o sconosciute (+43%)».

Mozart

Durante un ballo di carnevale nel marzo 1786, Mozart, mascherato da filosofo indiano, distribuì ai presenti frammenti di Zoroastro – almeno così, diceva lui, assicurandone la funzione edificante e spirituale. Uno di questi era un indovinello: «Mi si può avere, senza vedermi. Mi si può portare, senza sentirmi. Mi si può dare, senza avermi». Risposta: le corna

Categorie

Il filosofo francese Luc Ferry, già ministro con Chirac, ha individuato sette sottocategorie di ecologisti: gli éffrondistes, catastrofisti alla Greta Thunberg, convinti che il pianeta sia sull’orlo dell’implosione; gli allarmisti rivoluzionari, eredi della critica marxista al capitalismo, ma che a differenza di Marx propugnano la decrescita felice, e pensano che la battaglia per l’ambiente faccia tutt’uno con quella terzomondista, ecofemminista e vegana; i riformisti, che a interventi ambiziosi e calati dall’alto preferiscono gli interventi limitati nel tempo e nello spazio, la cura del proprio ambiente di prossimità, la manutenzione della nostra casa e della nostra città; gli ecomodernisti, per i quali sviluppo economico e ambientalismo possono andare a braccetto; i fautori dell’economia circolare, le cui istanze si mischiano con la sobrietà francescana, giacché vogliono salvare l’ambiente risparmiando, razionalizzando i consumi, evitando gli sprechi e riciclando i rifiuti; i fautori di un’agricoltura biologica e della causa degli animali, per i quali la natura acquista un carattere quasi sacrale, di impronta neopagana e l’uomo non solo è inessenziale all’ecosistema, ma addirittura un danno; i fautori di un’ecologia positiva, la posizione di Ferry, a cavallo fra riformisti, ecomodernisti e fautori dell’economia circolare [Ocone, Giornale].

Abbiamo anche appreso che

1) Nicola Savino da giovane faceva il dj, fece anche una versione techno di Pinocchio, e vendette migliaia di copie;

2) il Regno Unito sta pensando di istituire una sterlina digitale, come il bitcoin ma emesso direttamente dalla Banca d’Inghilterra (si parla di “Britcoin”);

3) i vaccini cinesi contro il Covid sono ormai cinque e sono utilizzati in più di 60 Stati;

4) i sistemi di videosorveglianza cinesi riescono a riconoscere anche chi indossa la mascherina; Andrea Agnelli dice di non essersi pentito di aver ingaggiato Pirlo come allenatore;

5) l’anno scorso, quando non si trovavano le mascherine, Grey’s Anatomy e altre serie tivù ambientate negli ospedali, hanno regalato le scorte in magazzino ai medici veri;

6) che Walt Disney aveva vinto 22 premi Oscar;

7) la figlia di Bruce Springsteen, 29 anni, è una cavallerizza e punta a gareggiare alle Olimpiadi di Tokio;

8) Putin inizia la giornata lavorativa leggendo il rapporto quotidiano dei servizi segreti, che gli viene consegnato in una valigetta di cuoio;

9) Nicolas Sarkozy è diventato uno dei consiglieri ufficiosi di Emmanuel Macron;

10)Dario Vergassola, prima di fare Zelig, lavorava come manovale all’Arsenale di La Spezia e guadagnava 850 mila lire al mese;

11)che l’Italia è il primo Paese europeo per consumo di acqua minerale (e il terzo al mondo dopo Messico e Tailandia);

12)il direttore di Libération, Don Alfon, negli anni 80 lavorava per i servizi segreti israeliani;

13)la gelosia sessuale è la prima causa di omicidio;

14)l’ex presidente americano Bush ora si dedica alla pittura e ha pubblicato un libro con i suoi ritratti di immigrati;

15)per Federico Fellini il Drive In di Antonio Ricci era «l’unico programma per cui vale la pena di avere la tv».

16)i gatti non hanno coscienza del fatto che prima o poi dovranno morire;

17)a Milano stanno pensando a una mostra «immersiva» sulla vita di Berlusconi;

18)negli anni Trenta, in Baviera, i parenti della principessa Sissi preferirono finire deportati, piuttosto che mettersi con i nazisti;

19)i giapponesi mangiano tramezzini alla frutta;

20)Luca Bizzarri è figlio di un carabiniere, ma da bambino dava una mano a un amico nordafricano nel contrabbando di sigarette;

21)i condannati a morte giustiziati nel 2020 sono stati 483 (e che 16 erano donne);

22)il nuovo programma spaziale della Nasa si chiama Artemis, come la dea Artemide, sorella gemella di Apollo;

23)il Pinocchio di Collodi è tradotto in 260 lingue e un dialetto (il milanese);

24)Draghi vuole affidare il dossier Ilvia a Franco Bernabè;

25)quando studiavano la guerra del Peloponneso Voltaire era filoateniese e Rousseau filospartano;