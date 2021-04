LENZUOLATE CONTRO IL FORNO

E' guerra a colpi di lenzuolate tra i favorevoli ed i contrari al forno crematorio. Se questi utlimi, la sera prima della vigilia di San Vitale avevano messo 8 lenzuola in vari punti strategici della città con la scritta NO AL FORNO. LA SALUTE E' UN DIRITTO, i contrari li hanno rimossi prima dell' alba.

Molti si chiedono chi sia stato a mettere le lenzuola, ma anche chi sia stato a rimuoverli. Recentemente erano stati apposte lenzuola in favore dell' insediamento Amazon e furono i vigili a rimuoverli, ma in questo caso non ci sembra che siano stati costoro, perchè prendono servizio alle 8 e la rimozione è avvenuta prima.

Comunque laddove siano stati uomini in divisa lo si saprà, poichè nel citato caso precedente fu la stessa Amministrazione comunale, deprecando quella forma di protesta, a comunicare di aver ordinato l'intervento della Polizia locale, ma la "cosa" avvenne in pieno giorno. Stavolta tutto è avvenuto di notte e la "cosa" assume un che di "tenebroso"...come il cimitero nel quale DOVREBBE sorgere il forno.

E diciamo dovrebbe, perchè non è sfuggito ai più il "ragionato" post di uno dei più intelligenti "ragionatori" della destra locale, Vito Evangelista (che per il buon senso che esprime ci piace paragonare a Crosetto). Ebbene, il professore che fu per un decennio consigliere di minoranza e non si ricandidò quando la destra vinse, anche se diede un onesto sostegno, nel suo post ha invitato i suoi "amici", col buon senso che gli è proprio, a verificare se è il caso di intestardirsi sul forno. In pratica, Evangelista ha detto: "Se rilevate consenso nei cittadini, fatelo...altrimenti chi ve lo fa fare ?". Un pò quel che sostengo io, che, al tempo, con l' Amico Vito, fui l' altro "ragionatore" dell' alternativa.

Ma si sa questo è il tempo dell' immagine e non più dei ragionamenti....