CONTAINER LIVE Giovedì 29 Aprile, ore 18.30 Diretta streaming

CONTAINER LIVE Giovedì 29 Aprile, ore 18.30Diretta streaming sulle pagine Facebook:

Container LIVE , Università Tre Età Cupello e Università delle Tre Età Vasto

e su Instagram: container_live

Università delle Tre Età di Cupello e Università delle Tre Età di Vasto presentano

SOS EDUCAZIONE - Crescita, Famiglia e Società

Capire se stessi per capire i nostri figli

Con Josè Sergio Santoro

Mai come in questo periodo storico la genitorialità, l’istruzione, l’educazione e le persone sono messe a così dura prova. Tutto cambia velocemente e lo tzunami della pandemia ha accelerato un inevitabile processo di cambiamento che già era iniziato da qualche anno. Nella diretta parleremo di futuro, di educazione, di scuola, di bambini e del bambino che è in ognuno noi.

Il nostro ospite José Sergio Santoro, oltre ad essere un esperto insegnante, si dedica da più di dieci anni alla formazione e crescita personale come Life ed Educational Coach.

È un appuntamento speciale in cui gli ascoltatori potranno partecipare alla diretta, ponendo domande e ricevendo risposte.

CONTAINER LIVE è un programma ideato, curato e condotto da Fabio Bruno.