LE DIMISSIONI DI ANGELO POLLUTRI DA CONSIGLIERE COMUNALE DI CUPELLO

Cari Concittadini,

Nelle prossime ore consegnerò la mia lettera di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale. 26 anni sono tanti! Alle nozze d'oro non arriveremo mai e quindi è giusto fermarsi. Ringrazio tutta la cittadinanza di cuore. Sono stati anni bellissimi ed irripetibili.

Passo la mano ad un giovane motivato ed orgoglioso e innamorato della sua comunità come lo sono io. La Politica è molto importante per me, dopo la Virtus Cupello, ovviamente!!!! Vi chiedo pazienza per questo imprevisto. Non muore la mia passione e l’amore per la comunità. Resto a disposizione.

L'esperienza accumulata in questi anni è tanta roba. Abbiamo realizzato sogni. Abbiamo giocato su tutte le palle come si dice nel calcio. Ho ricevuto un onore che non ha prezzo. Il Vostro consenso e il ruolo di Sindaco. Adesso è giusto seminare nuovo entusiasmo. Auguro a Michele D'Alberto di dotarsi di pazienza e orgoglio. Essere Consigliere Comunale è motivo di onore ed impegno.

Coltiverò il mio impegno politico in altre realtà e a voi continuerò a chiedere il vostro sostegno. Ok... Penso che l’emozione e la commozione sia reciproca. Vi lascio con il ricordo di tante cose fatte...

• Il Museo multimediale

• Il Polo Scolastico

• La Circonvallazione

• Parcheggi

• Impianti fotovoltaici

• La pista ciclabile

• Le strade rurali

• La Carciofesta

• Le Regine di Cupello e tanta roba pari a 14 milioni di Euro di opere realizzate!

Ma una la porterò nel cuore: Il campo sportivo...Il nostro biglietto da visita per tutti quelli che vengono a Cupello da tutta la regione e oltre e la squadra in Eccellenza. Non finirò mai di ringraziare Peppe Marisi per la sua cocciutaggine positiva. Ringrazio quanti hanno dato una mano fattiva e operativa. Citare tutti è impossibile, posso farlo, però, accomunando tutti in un abbraccio virtuale che includa anche chi non c'è più al suono di una musica ritmata in un intreccio di colori... Rosc e Blu.

Grazie Angelo Pollutri