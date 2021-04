Camillo D’Amico, capogruppo consiliare di “Insieme per Cupello” saluta con questa nota il suo collega consigliere dimissionario.

“Salutiamo Angelo Pollutri con un ‘arrivederci alle prossime battaglie comuni” e dandogli il più grande e sincero in ‘bocca al lupo’ per il prosieguo del suo impegno politico. Nella giornata di ieri ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni formali da Consigliere Comunale di Cupello. Rispettiamo la scelta evidenziando la maturità politica ed istituzionale che l’accompagnano perché, anziché occupare solo virtualmente il duro ruolo di Consigliere di Minoranza cui gli elettori ci hanno demandato con il loro voto nel 2019, lascia la possibilità ad un giovane motivato e dinamico, come è Michele D’Alberto che subentrerà al suo posto, di fare la necessaria esperienza ed arricchire il bagaglio della costruenda squadra che si candida al governo della cittadina nel prossimo giro di giostra elettorale.

In questa circostanza ci corre il doveroso obbligo di ringraziare pubblicamente Angelo Pollutri per quanto ha fatto e realizzato per la nostra cittadina, sia in termini di opere pubbliche che per la forza e il dinamismo che ha messo nella sua azione amministrativa, favorendo alla comunità e al territorio belle pagine di storia locale che ha visto Cupello comune capofila d’importanti battaglie soprattutto sul fronte dell’Ambiente e dell’Energia. Altri periodi ed altre storie, dove Cupello era temuta e rispettata nel territorio e non solo; tutt’altra cosa dalle storie e dalle vicende attuali, che vedono il nostro paese costantemente al rimorchio di altri.

Siamo certi che, già dal prossimo futuro, quando le nostre vite recupereranno un andamento ‘normale’, con Angelo Pollutri troveremo modi e forme per continuare le battaglie che ci hanno accomunato in questi anni, fatte sempre al servizio disinteressato della comunità e del territorio.”