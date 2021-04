Anche Sante D' Alberto saluta il dimissionario Angelo Pollutri

Caro Angelo Pollutri,

rispetto la tua scelta. Dei tuoi 26 anni di amministratore del Comune di Cupello ne ho trascorsi 5 al tuo fianco in ruolo di governo, ho apprezzato di te l’attaccamento al bene del paese e alla volontà di farla emergere e crescere. Molte volte siamo stati su posizioni differenti anche quando eravamo l’uno accanto a l’altro ma mai è venuto meno il rispetto umano e la stima.

Hai dato tanto alla comunità Cupellese e sei stato un attore politico e sociale fondamentale dello sviluppo degli ultimi anni. Hai sempre ricercato una soluzione ai problemi e alle necessità di chi ti poneva quesiti e richieste e mai hai confuso il tuo ruolo istituzionale quale garante di tutti con il tuo ruolo politico e contrapposto. Hai sempre saputo iniziare e terminare le campagne elettorali. A quanto sopra va aggiunto che troppo spesso la tua cocciutaggine ti ha fatto raggiungere trionfi poderosi ma nello stesso tempo ti ha fatto commettere errori di cui tu stesso ne hai pagato pegno.

Ci siamo spesso rimproverati a vicenda su scelte, modi, metodi e strategie, fa parte del passato e della storia, sta di fatto che mi sento di dirti solo e sinceramente GRAZIE per quanto hai fatto per Cupello e per i Cupellesi, è stato un percorso lungo, faticoso condito di gioie, emozioni, sofferenze, errori e sconfitte ma sempre svolto con amore verso la tua gente e verso i tuoi colori. Grazie Angelo e buon futuro.

Un abbraccio.