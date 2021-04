Incontro tra Santi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La provcessione di San Vitale non c'è stata. Ma il Patrono, a bordo di un fuoristrada, ha girato per le vie cittadine ed ha trovato ad attenderlo San Nicola davanti la vecchia Chiesa lungo il Corso Garibaldi. L'inconsueto, ma benedetto incontro, non è sfiggito al collega Michele Molino, che l' ha immortalato perchè resti ad imperitura memoria