venerdì 30, alle 18:15, incontro on line sull'ex asilo Carlo Della

L'associazione civica Porta Nuova e Italia Nostra del Vastese organizzano per venerdì 30, alle 18:15, un incontro informativo in rete sull'ex asilo Carlo Della Penna. Per partecipare basta cliccare su questo link: meet.google.com/rrz-mxaq-pzn

oppure aprire Meet e inserire il codice: rrz-mxaq-pzn