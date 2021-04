Sabato 1° maggio: “una Festa del Lavoro insieme”

Sabato 1 maggio 2021, presso l’azienda Agricola “Bosco degli Ulivi” C.da Fonte Puteo n.5 Lentella, è organizzata una “Festa del Lavoro insieme a…”

enti, associazioni, al territorio per far partire una serie di iniziative formative e di inserimento di ragazzi con disabilità nel mondo del lavoro.

Il programma prevede alle:

11,00 l' illustrazione della convenzione tra Topical Farm Sharing e Università dell’Aquila, in collegamento con la prof.ssa Rachele Giammario, docente di Scienze della formazione.

12,00 la presentazione dei protocolli per formare ed avviare al lavoro giovani con disabilità intellettiva, tra Arda, Autismo Abruzzo e PMI Services

13,00 il pranzo Topico (con menù fisso 15 euro)

15,00 la passeggiata ecologica nei sentieri di Lentella e Fresagrandinaria, guidati da Claudio Pracilio (in cui sono necessarie scarpe comode)

L' evento segua la ripresa, o per meglio dire l'avvio, di una serie di attività legate alla Topical Farm Sharing, la Fattoria condivisa. Si tratta di un progetto innovativo realizzato nell’azienda agricola “Il Bosco degli Ulivi” di Claudio Pracilio, con il coordinamento del sociologo Orazio Di Stefano, che vede la l'adozione dell’allevamento di ovini, suini e caprini da parte delle persone che credono in un’alimentazione diversa, più sana e più legata alla terra e meno agli allevamenti intensivi.

Il progetto prevede anche la promozione di percorsi naturalistici, le camminate ecologiche, la valorizzazione della cultura agro pastorale, la riscoperta delle tradizioni, in un’ottica di turismo esperienziale, ma soprattutto di progetti di Pet therapy, in un ambiente naturale e protetto, con un contatto diretto con la natura e con gli animali. La finalità è chiara: migliorare la qualità della vita di bambini e adulti, anche in presenza di disabilità, con interventi in svariati ambiti, come quello terapeutico, riabilitativo, educativo e preventivo, oltre che come strumento di crescita personale e conoscenza del sè.

La ripresa non poteva iniziare che con un' azione di alta solidarietà e di lungimirante prospettiva: la collaborazione della Farm con l' Arda (Associazione down della Regione Abruzzo, presieduta da Giuliano Giammichele), l' Associazione Autismo Abruzzo (presieduta da Dario Renzulli), la PMI Services (presieduta da Marta Elisio), il Dipartimento di scienze della formazione dell’Università dell’Aquila (di cui è docente Rachele Giammario). Con i predetti saranno sottoscritti due Protocolli per garantire corsi formativi ai ragazzi disabili, con successivo accompagnammento al lavoro da parte di altre Associazioni datoriali già contattate e con cui saranno sottoscritte ulteriori appendici. Cosi come sarà sottoscritto una convenzione per tirocini formativi tra Università dell' Aquila e la Farm, convenzione che sabato sarà presentata dalla Giammario.

L’evento sarà un’occasione d’incontro, di interscambio tra adulti, ragazzi down ed autistici, il mondo del lavoro, in una giornata aperta a tutti, per imparare a conoscere le reciproche unicità, in un periodo storico in cui c’è bisogno di recuperare il senso della vita vera: sarà trasmesso sulle pagine facebook di autismo abruzzo onlus, iltrigno.net, pmiservices.it