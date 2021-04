GLI ADULTI DI DOMANI: LABORATORI GRATUITI IN PARTENZA DAL 30 APRILE

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Continuano le attività di “Gli adulti di domani”, progetto realizzato dalla Cooperativa sociale Pianeti Diversi, Consorzio Matrix che accompagnerà per circa 6 mesi bambini, ragazzi giovani e anziani in un percorso fatto di laboratori ludico-creativi, educativi, sportivi e crescita personale completamente gratuiti.

Si parte con la prima delle attività previste nel progetto,Laboratori@amoche vedrà la realizzazione del “Il giardino della gentilezza”, venerdì 30 Aprile dalle ore 16.30 con protagonisti i bambini dai 3 anni in su. L’obiettivo è quello di promuovere la gentilezza e la comprensione reciproca attraverso dei piccoli gesti di generosità, combinando educazione, creatività e divertimento.

Al centro di tutte le attività che, si succederanno in questi mesi i protagonisti saranno i bambini, i ragazzi e le loro famiglie. La Cooperativa Sociale Pianeti Diversi , lavorerà affinchè tutti coloro che parteciperanno al progetto, attraverso le attività proposte, potranno sviluppare competenze individuali e sociali in un momento caratterizzato ancora da forte incertezza in cui permangono le difficoltà dell’ “incontrarsi”.