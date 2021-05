Rintracciato un giovane ventiduenne scomparso a Padova

E’ stato ritracciato presso la Stazione Ferroviaria di Vasto (CH), dai Carabinieri del NORM della locale Compagnia, un giovane 22enne allontanatosi da Padova.

E’ successo la sera del 28 aprile scorso che, a seguito di denuncia di scomparsa presentata il giorno prima, dai genitori di un giovane 22enne di Padova, preoccupati per l’allontanamento del proprio figlio, è stato attivato il paino nazionale per il rintraccio di persone scomparse. Proprio grazie alla rete capillare dell’Arma dei Carabinieri ed allo scambio di informazioni tra i vari Comandi, che il giovane è stato rintracciato, in buona salute, presso la Stazione ferroviaria di Vasto e consegnato allo zio paterno, dopo aver avvisato della bella notizia i genitori.