SPOSTARE SOLDI IN BILANCIO VERSO I PIU' BISOGNOSI

Lo abbiamo fatto nel 2020 e diventò una richiesta unanime e corale di tutti i gruppi. La riproponiamo nel 2021: una mozione consiliare che dia precisi indirizzi alla Giunta Comunale di adottare una sostanziale variazione di bilancio per dirottare le somme previste per attività ludiche e ricreative, in favore di famiglie meno abbienti e bisognose e di un abbassamento del carico tributario per le categorie produttive duramente colpite dalla pandemia ancora in corso.

La nostra proposta non vuole certo negare la necessità di animare momenti di svago e di aggregazione sociale, di cui tutti abbiamo un estremo bisogno, ma riteniamo che sia fondamentale assecondare le esigenze, aggravatesi ulteriormente, di chi ha perso un posto di lavoro, di chi rischia di perderlo, delle famiglie in chiaro stato di disagio, delle categorie produttive che hanno serie difficoltà a ripartire.

Il motto “nessuno verrà lasciato solo” è più che mai opportuno concretizzarlo in questi momenti.

La nostra mozione consiliare coltiva solo la sana ambizione di dare un contributo materiale e un indirizzo politico alla Giunta Comunale, così da essere vicini a chi ha materialmente più bisogno, senza fraintendimenti ne logiche strumentali e clientelari di assistenza.

Così come nel 2020, ci auguriamo di trovare la giusta condivisione con tutti i gruppi consiliari, sia di maggioranza che di minoranza.