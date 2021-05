Webinar sui piccoli porti nella strategia della Blue Economy

Lunedì 10 maggio, a partire dalle ore 15:00, si terrà una tavola rotonda on line dal titolo "I piccoli porti nella strategia della Blue Economy".

L’obiettivo è illustrare come la crescita globale e sostenibile dei piccoli porti dell'Adriatico può essere incoraggiata attraverso una strategia a lungo termine. La Camera di Commercio di Chieti Pescara ed il Comune di Vasto intendono avviare un dibattito in merito a come rafforzare il ruolo economico dei piccoli porti per lo sviluppo delle zone costiere ed, in particolare, a come essi contribuiscono all'intera strategia dell'economia blu e dei trasporti internazionali.

Il programma prevede un focus specifico su piccoli porti e marine dell'Adriatico, in particolare in Abruzzo, Molise e Calabria, e nel Mediterraneo in generale, grazie agli interventi dell'Autorità Portuale di Rovinj, un piccolo porto della regione istriana della Croazia e dell'Università di Rijeka, uno delle poche realtà che comprende una facoltà di studi marittimi. Previsto il servizio di traduzione simultanea in Italiano/Croato/Inglese.

L'Evento fa parte dei tre Side-Events online AII-Fora all'interno del 6° Forum EUSAIR, organizzati dai Fora delle Camere di Commercio, Città e Università dell'Adriatico e dello Ionio in collaborazione con l'Iniziativa Adriatico Ionica -Presidenza di turno Slovena.

Maggiori informazioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBkCJR-g1my0ExVHQ9fgZhdwENG7bxDeFLOCogr5TJhO8LKw/viewform?gxids=7628

A coordinare i lavori il consigliere camerale Fabio Travaglini, che ha dichiarato: "la Blue Economy, l'economia del mare e dell'ambiente sostenibile può vedere il nostro territorio protagonista, ma serve una strategia coordinata per i piccoli porti e le marine della Macroregione Adriatico-Ionica. Con questa convinzione, coordinerò il webinar coorganizzato dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara e dal Comune di Vasto, che sarà il primo di una serie di eventi che stiamo promuovendo con ASPO - Azienda Speciale per i porti di Ortona e Vasto"

Per info e registrazioni si può seguire il link: https://www.chpe.camcom.it/archivio5_notizie_0_249.html