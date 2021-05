Il Lavoro è una cosa seria e non la si può buttare in caciara politica; la politica deve fare la parte che le compete, così come i Lavoratori e i Sindacati insieme alle Aziende.

In provincia di Chieti e segnatamente nel sud della provincia stessa, nel territorio del Comune di S Salvo, abbiamo due colossi del settore automotive (nel settore componentistica per auto), i quali hanno dichiarato esuberi strutturali, per crisi di mercato; i due Colossi sono la NSG Pilkington (ex SIV) settore vetro e la DEnso (ex Magneti Marelli) settore metalmeccanico, dove complessivamente lavorano in maniera diretta, circa 3300 Persone, più indotto.

A fronte di comunicazioni fatte alle forze sociali, gli esponenti politici del Pd, locali, provinciali e regionali ,hanno deciso di indire legittime iniziative politiche davanti alle stesse aziende, per dare sostegno politico alle Lavoratrici e ai Lavoratori di dette aziende, cosa che ha scatenato una reazione al vetriolo del Sindaco di S. Salvo per le dichiarazioni fatte da detti Esponenti di partito, che a loro volta hanno generato reazione politica di Consiglieri di minoranza dello stesso Consiglio comunale.

Il Coordinamento provinciale di Sinìstra Italiana non può accettare che iniziative legittime si trasformino in sterili bagarre politiche locali, che non porteranno a nulla di buono a chi dovrà gestire tali problematiche le con le leggi e i contratti vigenti: Sinistra Italiana della provincia di Chieti richiama le forze politiche e i loro massimi Esponenti territoriali, provinciali, regionali e nazionali a fare quadrato con le maestranze, i Sindacati e il Managment di dette Aziende , poichè trattandosi di multinazionali purtroppo non hanno nessun vincolo sociale con questo territorio e solo una forte azione di coesione e responsabilità politica e sociale di tutti potrà portare le vertenze a buon fine per essere motivo di rilancio per un intero territorio e le sue popolazioni.

C'è bisogno che la Politica faccia la sua parte; invece di mettere in risalto le proprie divisioni ci si coalizzi per cercare le giuste Soluzioni come fecero i nostri predecessori politici, i quali circa 60 anni fa pur mantenendo le loro diversità ideologiche, si unirono insieme alle popolazioni di questa parte d'Abruzzo e riuscirono a creare questo insediamento industriale che ha permesso lo sviluppo territoriale, la crescita economica, culturale e sociale di coloro che hanno Lavorato e Lavorano.

In questo momento di estrema drammaticità per le Lavoratrici e i Lavoratori del distretto Industriale di S. Salvo facciamo appello a tutte le forze politiche nella speranza che possa riaccadere quel miracolo sociale per le future generazioni. Adesso tocca a Noi: cerchiamo di mettere in risalto ciò che ci unisce e non ciò che ci divide: bisogna capire quali sono i problemi che la pandemia ha accentuato nel settore automotive sansalvese.

A nostro avviso ci sono problematiche locali, provinciali, regionali e nazionali, ma iniziamo da quella locale: S Salvo non si trova nel nord dell' Europa Industriale, ma si trova a nord del continente africano con tutte le sue problematiche economiche e sociali, quindi abbiamo necessità di una logistica competitiva, ferrovia, porto e trasporto aereo, quindi, abbassamento dei costi sul trasporto, almeno fino alla fine di questa pandemia, aiuti regionali e provinciali nelle infrastrutture e nella formazione, inoltre rendere appetibili gli investimenti automotive in questo territorio.

Il costo del Lavoro è tra i più alti d' Europa, ma solo sulla paga lorda della busta paga, mentre il salario è tra i più bassi tra i paesi industrializzati, nella parte netta che va al lavoratore stesso, per effetto dell'alta tassazione sulle buste paga: 44% di tassazione da noi, mentre in Germania è il 30%, quindi seria riforma fiscale sul Lavoro.

Abbiamo il costo dell' energia che è circa il 30% più alto tra i paesi industrializzati, quindi taglio delle accise sulla energia per queste aziende che producono ricchezza con il Lavoro e non con le speculazioni finanziarie; aiuti in ricerca e sviluppo e in ultimo ,ma non per importanza, sburocratizzazione per nuovi investimenti nelle aree industriale

Sinistra Italiana è pronta a questa sfida ed accetta con coraggio e impegno un tavolo di Confronto nel merito delle questioni, con tutte le forze politiche Locali, Provinciali , Regionali e Nazionali, per cercare di trovare le giuste soluzioni politiche