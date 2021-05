Al via in questi giorni la campagna d’iscrizioni 2021 per diventare volontari della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo. Le iscrizioni sono aperte a tutte le persone con età superiore ai 18 anni (oppure 15 anni con l’autorizzazione dei genitori). L’O.D.V. Arcobaleno opera da oltre 12 anni a 360° nel settore della Protezione Civile intervenendo su tutto il territorio nazionale in caso di terremoti, incendi, alluvioni, nevicate, frane senza dimenticare l’impegno assiduo da ormai oltre un anno per l’emergenza Coronavirus. Per diventare volontari della nostra associazione basta solo avere tanto altruismo, volontà, generosità e voglia di aiutare. Sarà nostra premura formarti con corsi teorici e pratici.

Per ricevere tutte le informazioni utili basta inviare una mail all’indirizzo pcarcobaleno@libero.it oppure scrivere un messaggio sulla posta sul profilo Facebook dell’associazione