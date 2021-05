CONFARTIGIANATO: "A PESCARA BOCCATA D’OSSIGENO PER IL SETTORE FOOD"

"Pescara è tra le prime città italiane ad adottare un regolamento 'Parklet' chiaro e preciso che rappresenta una boccata di ossigeno per un settore in ginocchio, cioè quello del food". Lo affermano il direttore di Confartigianato Imprese Pescara, Fabrizio Vianale, e il presidente della categoria Commercio dell'associazione, Massimiliano Pisani, dopo l'approvazione del regolamento in Comune.

"La nostra associazione - aggiungono - è stata determinante perché sono state accolte tutte le proposte che abbiamo avanzato. Tra le novità principali il fatto che non sarà più obbligatorio smantellare ogni sera, per poi allestire nuovamente il giorno dopo. Saranno parklet all'insegna dell'eleganza. L'iniziativa, di fatto, mette anche un freno all'abusivismo".

"Il regolamento - dicono ancora Vianale e Pisani - rappresenta uno stimolo fondamentale per un settore che è allo stremo. Il Comune in questo modo dà una grande mano agli operatori in un contesto di riaperture fallimentari a causa dell'emergenza sanitaria e del coprifuoco. Il regolamento è il primo toccasana per tutte le attività di somministrazione della città", concludono, aggiungendo che “ci aspettiamo ora dal Governo un cambio di marcia sui ristori, prevedendo indennizzi specifici per tutte quelle attività più colpite dalle chiusure e dalla crisi”.