Per il Pd è caos ombreggi a Fossacesia

Anche quest’anno caos ombreggi a Fossacesia Marina. Come sempre, l’Amministrazione Comunale di Fossacesia presieduta dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio (che governa questa città dal 1999), si distingue per l’incapacità di prendere decisioni e assumersi responsabilità. Siamo ormai a metà maggio e regna ancora grande incertezza in merito all’assegnazione temporanea delle aree demaniali adibite a ombreggio.

Eppure, una Legge Regionale del gennaio 2021 permette, vista la pandemia in corso, la possibilità per quest’anno di confermare la concessione per un’altra stagione a chi la deteneva lo scorso anno attraverso una modifica del regolamento. Nonostante ciò, l’Amministrazione comunale non si è adoperata in tempo nel convocare la commissione competente e individuare adeguate soluzioni, causando ulteriori danni alle imprese del settore, oltre a quelli già gravissimi derivanti dall’emergenza sanitaria in corso.

Situazione ampiamente prevedibile, che non si sarebbe verificata con un vero Piano Spiaggia. “Negli ultimi anni” - dichiara il Segretario PD Terre dei Trabocchi, Massimiliano Natale - “la nostra città ha avuto grande impulso dall’imprenditoria del settore balneare, con importanti ricadute anche nel settore della ristorazione, dell’ospitalità e del divertimento, garantendo un’offerta ampia e qualificata, oltre a numerosi posti di lavoro. Affinché si valorizzi l’impegno profuso dagli operatori, è necessario che si porti finalmente a compimento un Piano Spiaggia che offra nuove e migliori opportunità a chi si propone di programmare investimenti nella nostra città. Solo con coraggio e lungimiranzapossiamo finalmente rendere il nostro litorale vivo tutto l’anno e fare iltanto atteso salto di qualità”.