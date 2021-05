Gli operatori sanitari licenziati a Pescara incontrano i consiglieri regionali

L' 11 maggio alle 15.00, il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha ricevuto, durante la conferenza dei Capigruppo, una rappresentanza di tutti gli ex operatori socio sanitari del Covid Hospital di Pescara composta da Anna Maria, OSS del reparto rianimazione Covid, Micaela, Ilaria e Stefano che hanno riferito della triste vicenda di cui tutti hanno parlato settimana scorsa a seguito della loro manifestazione di protesta svoltasi di fronte il palazzo della Regione Abruzzo a Pescara.

A questi operatori sanitari non era stato rinnovato il contratto; invece di essere assorbiti direttamente dalla ASL avendo acquisito con la loro esperienza una specifica formazione che nessun altro operatore “standard” attualmente ha nella cura del Covid-19, hanno ricevuto la “beffa” di essere sostituiti con altri operatori.

Gli ex, considerati “Angeli” o “Eroi”, hanno chiesto di non essere dimenticati, con la voglia nel voler combattere ancora, di voler lavorare, vivere sia pure con l' amarezza dell’ingiustizia ricevuta, anzitutto da parte della ASL di Pescara e di conseguenza da parte delle istituzioni pescaresi visto che, in altre Regioni, hanno già regolarmente stabilizzato, o si sta provvedendo a farlo, tutto quel personale che ha partecipato in prima linea alla cura e alla lotta contro il coronavirus.

Sia la maggioranza che l’opposizione, fra cui Sospiri stesso, Testa, Pettinari, D’Incecco, hanno espresso piena solidarietà, chiedendo anche scusa a nome delle Istituzioni per l’ errore commesso nell’avviso da parte della ASL, promettendo che, in tempi brevi, sarà posto rimedio e che avranno il giusto riconoscimento

Gli OSS sperano che gli amministratori regionali tengano fede a quanto detto.