Il Comitato "San Salvo per un ambiente sostenibile," chiede donazioni

Abbiamo bisogno del vostro aiuto per sostenere una giusta causa. Il Comitato "San Salvo per un ambiente sostenibile,", dovrà affrontare delle spese per una campagna referendaria, per sostenere il ricorso al TAR, perchè troppe sono le carenze nel Piano Cimiteriale in cui è previsto il forno crematorio, prima fra tutte la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), che avrebbe consentito a tutta la città di sapere quello che stava accadendo.

Ciò non è avvenuto, il Piano Cimiteriale è stato approvato in pieno lockdown, quando non era possibile incontrarsi, perchè ci chiediamo? Perchè tutta questa fretta, il cimitero di San Salvo non avrà problemi almeno per i prossimi 15 anni e le richieste di cremazione non raggiungono le 3 richieste l'anno, perchè dunque affrettarsi così?

Aiutateci, aiutiamo la nostra città ad essere più sostenibile a livello ambientale, fate la vostra donazione per una giusta causa! Le donazioni possono anche essere anonime. Grazie