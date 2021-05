La Società Geologica Italia organizza la 1' “Scuola Estiva di Rilevamento geologico e cartografia”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La Società Geologica Italiana, in collaborazione con il Servizio Geologico d’Italia - ISPRA e con il contributo e il patrocinio del Parco Nazionale della Maiella, designato Majella UNESCO Global Geopark, ha organizzato la prima “Scuola Estiva di Rilevamento geologico e cartografia CARG”, che si terrà a Caramanico Terme (Pescara) nei giorni dal 6 al 10 settembre 2021 (attività di terreno), preceduta e seguita da lezioni a distanza nei giorni 3 e 13 settembre.

La ripresa del progetto di Cartografia Geologica Nazionale CARG rappresenta un forte stimolo per sviluppare una conoscenza approfondita e aggiornata del nostro territorio: la formazione dei partecipanti alla scuola potrà giovare del supporto di esperti rilevatori, di docenti dell’Università di Chieti e dei geologi del Servizio Geologico d’Italia - ISPRA.

La Scuola Estiva si propone di diffondere le metodologie e i criteri di rilevamento e cartografia geologica, le modalità di organizzazione concettuale dei dati per il sistema di archiviazione digitale, in uniformità con i criteri del Progetto CARG. L’iniziativa è rivolta prioritariamente a giovani geologi con competenze di rilevamento (laureati, dottorandi, dottorati, liberi professionisti, funzionari di enti) interessati ad approfondire le metodologie di raccolta sul terreno e di archiviazione dei dati geologici secondo i criteri previsti per la realizzazione della Carta Geologica d’Italia a scala 1:50.000.

Il territorio del Parco Nazionale della Maiella rappresenta il luogo ideale per lo svolgimento delle attività pratiche sul terreno per la geodiversità che lo caratterizza, riconosciuta dalla recente designazione del Majella UNESCO Global Geopark.