PASSAGGIO SULLA STATALE 16 DELLA SETTIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA

“Il ciclismo è uno degli sport più amati e popolari nel nostro territorio. Una passione - hanno dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore con delega al Turismo allo Sport, Carlo Della Penna - nata anche grazie al Giro d’Italia. Una corsa che in questi cinque anni è stata un appuntamento fisso sulle strade della nostra città. La carovana rosa torna per regalarci uno spettacolo sportivo. Sarà, un grande evento, che non mancherà di richiamare i tanti tifosi che seguono con passione il Giro d’Italia. Un saluto e un in bocca al lupo va, dunque, ai formidabili campioni che applaudiremo ed inciteremo con entusiasmo ed un sincero ringraziamento a tutti coloro che, a vario livello, si spenderanno con impegno affinché tutto vada per il meglio. Una bella occasione - concludono Menna e Della Penna - per promuovere il nostro territorio al quale non di rado vengono assegnate manifestazioni sportive di rilievo nazionale o mondiale”.

L’evento interesserà un ampio perimetro urbano della S.S. 16 Adriatica. Per garantire condizioni di sicurezza si è ritenuto necessario dalle ore 13:00 alle ore 17:00 (fino a cessate esigenze) chiudere il transito ai veicoli nel tratto stradale della S.S. 16 (centro abitato Vasto Marina) compreso da Località Trave a Località Buonanotte. Si ricorda inoltre che sono sospese le attività didattiche.